Plano funerário é nova aposta de fornecedoras de benefícios

Atualmente a constante busca pela atração e retenção de talentos no universo corporativo coloca o ambiente de trabalho e os benefícios oferecidos aos colaboradores como foco das empresas que procuram diferencial.

De acordo com pesquisa recente realizada pela consultoria de carreira e recrutamento Robert Half, 97% dos profissionais afirmam que levam em consideração os auxílios concedidos pela empresa no momento de fechar contrato.

Há no mercado benefícios tradicionais como alimentação, saúde, transporte e participação nos lucros, por exemplo, mas muitas empresas estão atentas a outros diferenciais competitivos que podem oferecer. É nesse cenário que vem crescendo opções de benefícios que contribuem para o melhor equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e ajudam na jornada positiva do colaborador dentro e fora da empresa.

Atentos ao acolhimento completo dos funcionários, há companhias que estão preparadas até para enfrentar uma situação delicada como a morte. Muito longe do tabu que existe sobre o tema e do desconhecimento sobre a importância que um atendimento humanizado, seguro e de qualidade pode ter em um momento de necessidade, há empresas que apostam na assistência funerária como um benefício diferenciado, que pode se estender também para a família.

É o caso do Grupo Zelo, que é hoje a principal empresa de serviços funerários do Brasil. O Grupo registrou nos últimos dois anos um aumento de 100% nos contratos B2B de seus planos funerários. Com atuação em todo o território nacional, hoje são mais de 215 mil vidas corporativas atendidas pela companhia. Dentre os clientes atuais, estão sindicatos, associações, empresas de serviços, tecnologia e bancos digitais.

A Simpress, especialista em soluções em outsourcing de impressões e equipamentos de TI , é uma dessas empresas que incluiu nos contratos de seus 2 mil colaboradores, esse ano, o plano funerário como benefício e tem tido uma experiência positiva. "As pessoas não se planejam para o momento da morte, mas nós sabemos que é importante e que um serviço feito de forma humanizada e com acolhimento contribui para melhor enfrentamento da situação e no processo de luto, não só do colaborador, mas também de seus colegas e familiares, além da questão financeira que também pesa nesse momento e pode se tornar um grande transtorno" explica Daniela Santos, diretora de RH da Simpress.

O diferencial do plano funerário como benefício

Navegar pelas complexidades dos arranjos funerários demanda grande esforço, tempo, energia e preparo psicológico e é nesse momento que um atendimento especializado faz a diferença. De acordo com a diretora de RH, depois de verem de perto colaboradores passando por esse tipo de situação sem muito conforto, a eficiência e o suporte imediato oferecidos por uma empresa especialista foram alguns dos aspectos levados em consideração pela Simpress para incluir o plano funerário como benefício.

Os serviços inclusos no plano empresarial são similares aos do plano convencional, abrangendo traslado, preparação do corpo, urna, ornamentação, coroa de flores e velório, podendo ser adaptados conforme a necessidade e perfil de cada empresa. A flexibilidade e personalização dos serviços são características-chave.

Como surgiu a ideia

O Grupo Zelo iniciou a oferta de planos funerários para empresas em 2020, mas intensificou seu foco nos contratos B2B a partir de 2021, alcançando crescimento exponencial.

O perfil das empresas que já aderiram aos planos funerários do Grupo Zelo para seus funcionários é variado. “A partir de 5 colaboradores qualquer empresa pode optar pelo benefício, sem limitações quanto à idade ou grau de parentesco dos familiares a serem incluídos”, explica Fábio Garib, executivo de parcerias B2B do Grupo Zelo.

Outro diferencial fornecido pelo Zelo em seus planos é uma série de benefícios gratuitos com foco principalmente em saúde e bem-estar. Por meio de uma ampla rede de empresas parceiras, os clientes têm acesso a descontos e outras facilidades em produtos e prestação de serviços, como telemedicina, convênio em laboratórios para realização de exames, concierge para agendamento de consultas e até mesmo telemedicina para o pet. “É uma forma de contemplar uma série de benefícios, sem pagar mais ou precisar buscar outros fornecedores. É muito interessante para aquelas empresas que tem um pacote enxuto e não contemplam plano de saúde, por exemplo. A partir de 12,90 por vida, a empresa está contratando o plano funerário Zelo e uma rede de mais de 4.200 parceiros em um único pacote, que pode ser amplamente utilizado sem limites ou carência para os colaboradores ou seus dependentes”, explica o executivo.

Mercado de planos funerários

O mercado brasileiro de planos funerários movimenta cerca de R$ 13 bilhões ao ano, conforme dados do Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil (Sincep). Essa indústria, globalmente, atingiu US$ 102,6 bilhões em 2020, segundo o The Business Research Company, e é esperado um crescimento médio ponderado (CAGR) de 10,7% até 2026, alcançando US$ 170,4 bilhões, indicando um expressivo potencial de crescimento nos próximos anos.

O Grupo Zelo apresentou crescimento considerável em seu faturamento, registrando um aumento de 80% ao ano entre 2017 e 2021. Em 2022, atingiu R$ 530,9 milhões, representando um crescimento de receita de 51% em relação ao ano anterior, e a expectativa é ultrapassar os R$ 600 milhões este ano. Em 2023, mais de 550 mil planos estão ativos, cobrindo mais de 3,8 milhões de vidas.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Para dobrar o volume de vendas, plataforma de benefícios começou a Black Friday no dia 1º

Varejo: parceria entre grandes empresas oferece programa inédito de benefícios

Bússola Cultural: semana destaca show de química para jovens e cursos de férias gratuitos