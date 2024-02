Como conselhos auxiliam empresas familiares no plano de sucessão?

Por Farias Souza*

Segundo o IBGE, as organizações familiares são responsáveis por 65% do PIB gerado no Brasil e respondem por 75% dos empregos. Fundamentais na economia do país, muitas vezes, o processo sucessório nessas companhias é delicado e complexo.

Diante desse cenário, um conselho desempenha papel estratégico ao oferecer perspectiva externa e imparcial, ajudando a mitigar brigas. Em outras palavras, atua como um fórum neutro para discussões importantes, promovendo a comunicação aberta e construtiva entre os membros da família e os principais stakeholders.

Planejamento personalizado

Consultores executam um trabalho crucial na implementação de estratégias de sucessão para promover longevidade, estabilidade e prosperidade da organização. Isso inclui análise profunda das dinâmicas internas, como estrutura organizacional, cultura, valores e metas em longo prazo.

A singularidade de cada companhia demanda abordagem personalizada no planejamento sucessório, considerando atuais relações, preparação das próximas gerações e gestão de ativos.

Governança colaborativa mediando conflitos

A criação de um ambiente de governança eficaz é outra responsabilidade do conselho consultivo.

O foco recai sobre o estabelecimento de políticas e procedimentos transparentes para a gestão empresarial, aliados a uma comunicação clara e objetiva. Essa abordagem não apenas visa minimizar o impacto dos confrontos entre parentes e demais sócios, mas também é elemento importante para assegurar a continuidade dos negócios.

Imparcialidade

Um dos principais objetivos do conselho consultivo é orientar a seleção do sucessor de maneira justa e baseada em méritos, garantindo que as habilidades e competências do candidato estejam alinhadas com as necessidades estratégicas da empresa. A imparcialidade dos membros ajuda a evitar favoritismos e garante que a escolha seja amparada inteiramente em critérios objetivos.

As organizações familiares são protagonistas da economia brasileira e os conselheiros peças-chaves em um momento essencial: o processo de sucessão. Este período, frequentemente marcado por conflitos e questões delicadas, encontra nessa figura um facilitador imparcial. Sua atuação orienta a escolha do sucessor, promove a capacitação e o desenvolvimento e colabora para o estabelecimento de uma governança robusta. Dessa forma, o conselheiro desempenha função determinante para proporcionar o equilíbrio e o sucesso contínuo da organização.

*Farias Souza é CEO de Board Academy, EdTech de Formação e Desenvolvimento de Conselheiros Consultivos, Independentes, Fiscais e de Administração de Empresas – e-mail: boardacademy@nbpress.com.br .

