Comgás plantará uma árvore para cada cliente que aceitar conta por e-mail

Uma campanha da Comgás em parceria com a SOS Mata Atlântica vai plantar uma árvore para cada cliente que aderir à opção de recebimento da conta por e-mail e ao débito automático por meio do site, até 30 de junho. Para fazer o login é preciso apenas do CPF e do código de usuário.

A ação faz parte das comemorações do Dia da Mata Atlântica, em 27 de maio, e do Dia do Meio Ambiente, em 5 de junho.

As árvores serão plantadas na região de Promissão, no interior de São Paulo. O objetivo é reduzir a circulação de papel e contribuir com a restauração da Mata Atlântica, bioma mais ameaçado do Brasil.

“Retomamos uma ação que neste período do ano homenageia duas importantes datas: o Dia da Mata Atlântica e o Dia Mundial do Meio Ambiente. A campanha evidencia como uma atitude simples e digital se torna uma oportunidade para contribuir na preservação das nossas florestas”, diz Maria Fernanda De Paoli, Head Executiva de Mercado da Comgás.

