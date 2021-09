CNI oferece masterclass gratuita sobre acesso ao crédito para MPMEs

Por Ana Busch (editora interina)

O mercado oferece uma diversidade de linhas de crédito, cada uma com sua finalidade específica. Por isso, é preciso conhecimento antes de buscar um financiamento empresarial. Nesta quarta-feira, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) oferece a primeira masterclass da série "Os caminhos do acesso ao crédito para MPMEs" para quem tem interesse em se aprofundar no assunto. A aula é gratuita e acontecerá de forma virtual, a partir das 19h.

Cenário econômico

A consultora Maria Aparecida Bogado, especialista com mais de 30 anos de experiência no Sistema Financeiro Nacional, vai falar sobre o cenário econômico atual e explicar como isso influencia o desenvolvimento dos negócios neste primeiro encontro. Outras três aulas acontecerão nos dias 21, 22 e 23 de setembro. A iniciativa é organizada pelo Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC), que oferece serviços como consultoria e capacitação sobre crédito e finanças para micros, pequenas e médias empresas desde 2015. Acesse o Portal da Indústria para mais informações e inscrição.

Hackathon de Open Banking

Com o intuito de fomentar o setor de tecnologia, o BNY Mellon, instituição financeira com presença global, promove um hackathon profissional para diferentes áreas de atuação. O Hackathon BNY Mellon será 100% digital e o prêmio total será de R$ 35 mil. As inscrições são gratuitas e estão abertas de 27/08 a 27/09. Os participantes deverão desenvolver soluções criativas para um desafio que será proposto acerca do tema Open Banking. A participação é limitada aos 30 primeiros times que se inscreverem.

Moda responsável

O ateliê Emannuelle Junqueira, em parceria com o diretor criativo Lucius Vilar, inova na criação de design de superfícies com o curso de capacitação Laboratório criativo de materialidades têxteis, ainda exclusivo para os colaboradores do ateliê. O curso transforma os participantes em especialistas no desenvolvimento de maquetes de novas texturas. Os estudos e experimentação são realizados com insumos do próprio ateliê, como tecidos, retalhos e aviamentos. Resulta em um portfólio inédito de tecidos exclusivos, sem desperdício, reduzindo a quantidade de resíduos na indústria. O grupo, liderado pela própria Emannuelle e por Lucius Vilar, sai da experiência totalmente capacitado para criar diversas texturas e aplicar as técnicas em vestidos e outras peças para o guarda-roupa feminino.

Inteligência jurídica

Com taxa de congestionamento total em torno de 68,5%, o judiciário acumula 78 milhões de casos pendentes segundo o Conselho Nacional de Justiça. Segundo Renato Mandaliti, CEO da Finch Soluções, a plataforma tem ajudado grandes empresas brasileiras a determinar padrões, montar modelos e prever comportamentos sobre resultados de ações judiciais, recomendações de acordos e, ainda, sugerir provisionamentos com economia de quase 40% dos valores que seriam gastos com processos. “O brasileiro se tornou um povo litigante que, por falta de acordo com as empresas, acaba levando tudo para a justiça. As empresas muitas vezes não conseguem resolver diretamente com os clientes e as controvérsias vão parar no Judiciário, contribuindo para a morosidade.”

Mind Artesanal

Líder no mercado de farmácias de manipulação no centro-oeste e em Minas Gerais, o Grupo Artesanal contou com a participação do Business Mastery 2021, Tony Robbins, um ícone mundial na área de desenvolvimento pessoal, alta performance e de negócios, para seu treinamento anual “Mind Artesanal” deste ano, evento que reúne seu time de colaboradores. Junto com Tony Robbins, o grupo mergulhou nos pilares do negócio e em temas relacionados ao desenvolvimento pessoal de liderança. Como resultado, o grupo pretende fortalecer a empresa e reproduzir o pacote de aprendizados para os mais de mil colaboradores espalhados por todo país. Robbins já colaborou com o desenvolvimento de cinco presidentes americanos e celebridades como Oprah Winfrey, princesa Diana, Arnold Schwarzenegger e Serena Williams.

Lápis Vermelho

Entre 2 e 12 de setembro, os shoppings da Multiplan realizam a Semana Lápis Vermelho, com descontos em produtos como roupas, tecnologia, acessórios, produtos para casa, entre outros. Haverá ofertas nas lojas físicas e no superapp Multi. Nos shoppings, as lojas participantes da promoção terão a marca do Lápis Vermelho nas vitrines. No Multi, os clientes terão acesso a cupons exclusivos que oferecem descontos presenciais em shoppings administrados pela companhia. As compras realizadas diretamente pelo aplicativo terão frete grátis com o código ACHADINHO e são entregues em até 2 horas.

Raio-X do transporte público

Um dos maiores eventos do setor de transporte público urbano, o Seminário Nacional NTU 2021 e Feira Lat.Bus Transpúblico, será on-line e trará uma radiografia da situação do transporte coletivo no país em decorrência da covid-19. O impacto da drástica redução de passageiros e o agravamento da crise na pandemia, com prejuízos de R$ 1 bilhão por mês, em média, são algumas das questões que serão discutidas no evento que a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) realizará de 20 a 23 de setembro, em parceria com a OTM Editora. "Será o ambiente ideal para debater a proposta de reestruturação do setor, que em breve será apresentada no Congresso Nacional", antecipa Otávio Cunha, presidente-executivo da NTU.

Corujão da Alliar

A rede de laboratórios CDB, pertencente ao Grupo Alliar, lança Serviço Corujão, com oferta de ressonância magnética (RM), na unidade Tatuapé. A marca identificou uma oportunidade para aumentar a comodidade dos clientes, que agora contam com o serviço de RM, 24 horas por dia. Esse é o primeiro projeto da empresa, e será expandido para as outras unidades da companhia em São Paulo e outras regiões do Brasil.

Networking AliExpress

O Olist, plataforma líder no mercado de e-commerce, participa hoje do AliExpress Seller Day, evento online, que reúne vendedores brasileiros e executivos e técnicos do AliExpress no Brasil e no exterior. O evento terá painéis sobre a estratégia AliExpress Brasil, desafios da logística no país, boas práticas, e uma mesa redonda sobre Gestão de Marketplace, com a participação de Antonio Carlos Júnior, especialista de Marketplace do Olist. Serão mais de oito horas de conteúdo sobre negócios, oportunidades de venda e conhecimento sobre a plataforma do AliExpress. O evento espera reunir milhares de empreendedores brasileiros em um dia de aprendizado e networking.

Saúde mental

A Liderança Serviços Financeiros ampliou seu programa de apoio à saúde mental de seus colaboradores, ampliando o acesso ao programa Conte Comigo, focado no bem-estar e acolhimento psicológico. Hoje são mais de 180 atendimentos psicológicos por mês. O programa existe desde 2015, mas com a pandemia de covid-19, a empresa notou que os atendimentos aumentaram em 30%. “Sempre estivemos atentos às questões psicológicas dos nossos colaboradores,

pois sabemos que o bem-estar das pessoas reflete diretamente no desempenho da empresa", conta o CEO Gustavo Antunes. A empresa oferece tratamentos terapêuticos de quatro a seis sessões, atendimento de escuta ativa, palestras e treinamentos sobre saúde mental.

*Ana Busch é jornalista, diretora de Redação da Bússola e sócia da Tamb Conteúdo Estratégico

