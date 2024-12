Clube Sol: um novo conceito de acesso à tecnologia para o produtor rural

A proposta da Sol by RZK, empresa voltada para conectividade rural e inteligência de dados para o agronegócio, é a seguinte: promover a digitalização da agricultura brasileira e ampliar o acesso dos produtores rurais às mais modernas tecnologias no campo.

Com essa estratégia, ela criou o Clube Sol, um programa de tecnologia com vantagens exclusivas em ofertas, produtos e serviços para ajudar a ampliar o potencial tecnológico no agro e maximizar a rentabilidade dos produtores.

“Não é apenas uma assinatura: é a porta de entrada para a digitalização no campo. Ao aderir ao clube, os produtores terão acesso a um ecossistema completo de conectividade e inovação”, comenta Sônia Proença, diretora de vendas da Sol by RZK.

Segundo ela, a iniciativa disponibiliza recursos avançados em monitoramento climático em tempo real, gestão de dados agrícolas, telemetria e conectividade, transformando as atividades agronômicas em uma operação inteligente e sustentável.

As soluções disponíveis aos assinantes do Clube Sol garantem uma integração de sistemas que auxiliam na gestão remota, monitoramento em tempo real e acesso a dados críticos para tomada de decisão. Desta forma, o produtor rural pode gerenciar sua propriedade até mesmo do celular, aumentando a eficiência produtiva e reduzindo custos operacionais. “E sempre contando com o suporte especializado da nossa equipe”, diz Sônia.

A partir de uma assinatura anual, o membro do Clube Sol, além de acesso ao programa de tecnologia e inovação, terá descontos especiais na contratação de novas soluções.

