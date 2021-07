Campanha do Agasalho da Cruz Vermelha SP arrecada 15 toneladas de doações

A 13ª edição da Campanha do Agasalho da Cruz Vermelha São Paulo (CVSP), iniciada em 31 de maio, está perto de completar dois meses e com uma marca muito importante: 15 toneladas de roupas, cobertores, alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza já arrecadados.

Apesar da quantia, a entidade afirma que está longe da meta de 35 toneladas e reforça o apelo para que mais pessoas possam contribuir com a ação e possibilitar que as doações cheguem para mais de 30 mil pessoas no Estado.

“Com o prolongamento da pandemia, mais famílias entraram em situação de vulnerabilidade social. Por isso, a entidade está empenhada em bater a meta e oferecer agasalhos, alimentos e itens de higiene para mais famílias carentes”, afirma Bruno Semino, diretor executivo da Cruz Vermelha São Paulo.

Das 15 toneladas arrecadadas, 7 toneladas já foram distribuídas para as 118 Ongs cadastradas junto a CVSP e para os moradores de rua por meio de parcerias com a Pastoral do Povo de Rua e com a ong Anjos da Noite. Cerca de 7 mil pessoas já foram beneficiadas pelas doações.

O diretor executivo da Cruz Vermelha declara que as roupas e cobertores precisam ficar em “quarentena” ao chegarem na entidade e por isso não foram doados em sua totalidade. “Precisamos desse intervalo para evitar contaminações pelo coronavírus em nossos voluntários e também nos beneficiados”, declara Semino.

Existem centenas de pontos de coleta da Campanha do Agasalho, que podem ser consultados no site, na seção “Onde Doar”. Os endereços estão distribuídos entre os Shoppings Iguatemi, JK Iguatemi, Pátio Higienópolis e Market Place, em São Paulo, farmácias das redes Droga Raia e Drogasil, condomínios atendidos pela BBZ Administradora e muitos outros.

