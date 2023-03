Campanha da DPSP dá desconto e remédio em 10x antes de reajuste no preço

Com o anúncio do reajuste de 5,6% no valor dos medicamentos que acontece no dia 1º de abril, as Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo estão realizando uma ação batizada de Antecipe e Economize.

Para aproveitar o preço atual dos produtos, os clientes que foram até as lojas das redes do Grupo DPSP em todo o Brasil terão condições especiais para a compra de medicamentos e outros itens, uma boa oportunidade de economia.

Até amanhã, 31 de março, todas as compras poderão ser parceladas em até 10 vezes sem juros e, além disso, diversos medicamentos genéricos poderão ser adquiridos pelo sistema “pague 2 e leve 3”. Desta forma, os clientes podem garantir a continuidade dos tratamentos sem gastar mais.

Apesar do aumento, é importante também lembrar que remédios para patologias como diabetes, asma e hipertensão podem ser adquiridos gratuitamente por meio do Farmácia Popular em uma das 915 unidades do Grupo DPSP que fazem parte do programa.

