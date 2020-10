Bússola LIVE: CNI e líder do governo na Câmara debatem retomada econômica

O que fazer para o Brasil voltar a crescer? O webinar Indústria em Debate reúne, na próxima quinta, 22 de outubro, às 10h, o líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros, e o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, para tentar responder a essa questão. A retomada econômica é o tema da live, promovida pela Bússola em parceria com a CNI, o SESI e o SENAI.

Se a pandemia da Covid-19 afetou a economia brasileira de maneira intensa e generalizada, e a indústria em particular, já existem sinais de que a recuperação deverá ocorrer de forma mais rápida do que se projetava inicialmente. O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), que voltou a níveis observados no período pré-pandemia, sinaliza o clima de otimismo.

As ações emergenciais propostas pelo governo federal e chanceladas pelo Congresso Nacional têm sido essenciais para a reação econômica. Mas, como empresas, famílias e governos estão saindo da crise ainda bastante fragilizados, o desafio é garantir a transição dos programas emergenciais para um crescimento sustentado, assegurando a sobrevivência de negócios e empregos.

A prorrogação de medidas de apoio ao setor produtivo, a redução do Custo Brasil, o equilíbrio fiscal, as reformas estruturantes, a segurança jurídica, os investimentos em infraestrutura e inovação são alguns dos temas que serão debatidos no webinar, que contará ainda com a participação de Carlos Walter Martins, presidente da Federação das Indústrias do Paraná; Gilberto Petry, presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul; e Humberto Barbato, presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE).

