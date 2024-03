Bússola Cultural: espetáculo de Páscoa infantil revela o segredo dos ovos de chocolate 

“A Páscoa da Vida", da Cia Arte & Manhas

Quando? 31 de março, domingo, às 11h.

Onde? Teatro Sérgio Cardoso, na Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista.

O espetáculo infantil "A Páscoa da Vida", da Cia Arte & Manhas, que revela os segredos guardados dentro dos ovos de chocolate.

Com texto de Tamires Faustino e direção de Leonardo Cassano, acompanhe o Coelhinho da Páscoa em uma jornada cheia de surpresas.

A entrada é gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria uma hora antes da apresentação.

Mais detalhes .

Nas Fábricas de Cultura têm atividades culturais gratuitas e possibilidade de dar asas aos seus projetos artísticos (Divulgação)

Páscoa especial nas Fábricas de Cultura

Quando? 31 de março, das 13h às 17h (Fábrica de Cultura Sapopemba) e 31 de março, das 14h às 17h (Fábrica de Cultura Parque Belém).

Onde: Fábrica de Cultura Sapopemba, na R. Augustin Luberti, 300 - Fazenda da Juta. E na Fábrica de Cultura Parque Belém, na Av. Celso Garcia, 2231 - Belenzinho.

Apresentação musical: Encontro de bandas e artistas com a temática da Páscoa, na Fábrica de Cultura Sapopemba.

Pinturas com guache em desenhos relacionados ao Domingo de Páscoa, atividades com massinha de modelar, filme temático e muito mais na Fábrica de Cultura Parque Belém.

Circo Emoções (Mel Coelho/Divulgação)

Circo gratuito para a família

Quando? 30 de março, sábado, às 14h.

Onde? Mundo do Circo, na Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Carandiru.

Tarde de Palhaçadas com a Gira Cia Teatral, evento que promete encantar com números clássicos e interativos, inspirados nos grandes mestres do circo. Uma experiência para toda a família, com reconhecimento crítico.

Não perca o espetáculo “Páscoa em Apuros” (Divulgação/Divulgação)

“Páscoa em Apuros”, no Teatro Estadual de Araras

Quando? 31 de março, domingo, às 11h.

Onde? Teatro Estadual de Araras, Av. Dona Renata, 4901 - Centro, Araras - SP.

O Coelhinho da Páscoa está realmente triste este ano, mesmo sabendo que a data mais importante do ano para ele estava chegando.

O motivo: ele descobriu que o significado da Páscoa está cada vez mais esquecido pelas crianças e chegou a conclusão que elas só pensam em chocolates e não sabem a verdadeira essência da data.

O Coelhinho decide então que agora as coisas vão mudar e informa que a entrega dos ovos está suspensa.

Agora, só com a ajuda de todas as crianças, semeando a verdadeira mensagem da Páscoa para quem sabe, voltar a entrega normal dos ovos como todos os anos.

Coro da Osesp e maestro William Coelho em concerto do projeto Coro na Capital, em 2023 (Gabriel Hirga/Divulgação)

Festival Schubert com Paul Lewis

Quando? 31 de março, domingo, às 18h.

Onde: Sala São Paulo, na Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos.

Sonatas nos. 7, 14 e 17. Na Temporada 2024, o público poderá ouvir 12 sonatas de Schubert com Paul Lewis, um dos pianistas mais aclamados da atualidade.

O inglês, que já colaborou com a Osesp em diversas ocasiões, é admirado por suas interpretações das sonatas de Beethoven e Schubert, que fazem parte de sua ampla discografia.

Duração: 96 min.

Os preços variam entre R$ 39,60 a R$ 132,00.

Mais detalhes .

Exposição “40 anos de Ghostbusters” (Sony Pictures /Divulgação)

MIS celebra 40 anos de Ghostbusters com exposição inédita e gratuita

Quando? De 4 de abril a 5 de maio, terças a sextas, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h.

Onde? Museu da Imagem e do Som - Foyer térreo do MIS, na av. Europa, 158, São Paulo.

Os fantasmas invadiram São Paulo! Para comemorar os 40 anos da amada franquia Ghostbusters, a Sony Pictures e o MIS apresentam uma exposição imersiva com espaços interativos, vídeos nunca vistos antes, itens originais usados nos filmes e personagens que cativaram gerações.

Gratuito, classificação indicativa: livre.

Atividade de circo no do Museu Casa de Portinari (Pixabay /Divulgação)

Brincadeiras circenses na Casa de Candinho

Quando? 29, 30 e 31 de março, das 9h às 18h.

Onde? Museu Casa de Portinari - Brodowski (SP), na Praça Candido Portinari, 298 - Centro, Brodowski.

O Núcleo Educativo do Museu Casa de Portinari disponibiliza brinquedos relacionados às atividades circenses, tais como: clave, bambolê, corda, bolinhas de malabarismo, balões, entre outros.

Candido Portinari, quando criança, esperava ansiosamente a chegada do circo, que era vivenciado com muita alegria e encantamento por ele e seus amigos. A felicidade destes momentos foi, posteriormente, imortalizada em obras do artista.



Museu de Arte Sacra Divulgação (Divulgação/Divulgação)

Memento Mori - Museu de Arte Sacra de São Paulo

Quando? 30 de março, sábado, 10h e 14h.

Onde? Rua Doutor Jorge Miranda, 43 (esquina com a estação Tiradentes – Linha 1 Azul do Metrô).

“Memento Mori” é uma expressão em latim que nos lembra da mortalidade e nos incentiva a viver melhor a vida. E, aproveite, também, para visitar a obra “Cristo Morto” que fica abaixo do retábulo da Luz e estará em exibição somente nos dias 29, 30 e 31/3.

Grátis aos sábados, 120 min

Inscrições na recepção do museu, com 30 minutos de antecedência do horário escolhido.

Mais informações .

Encontros independentes de jogos de xadrez (Equipe SP Leituras/Divulgação)

Aprenda xadrez de graça

Quando? 31 março, domingo, às 14h.

Onde? Biblioteca de São Paulo (BSP), na Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana, São Paulo.

Durante o encontro, os participantes aprendem as regras, os movimentos das peças e algumas táticas, além de disputar partidas. A atividade conta com instrutor que orienta os iniciantes e esclarece as dúvidas dos mais experientes.

Gratuito, indicado para pessoas a partir de 7 anos.

Pessoas com deficiência visual dispõem de tabuleiros adaptados.

Mais detalhes.

Samba de Dandara (Divulgação/Divulgação)

Show Tem África no samba, do grupo Samba de Dandara

Quando? 30 de março, das 11h às 12h.

Onde? Museu da Língua Portuguesa, no Saguão Central da Estação da Luz, Praça da Luz, s/n.

O show Tem África no samba, do grupo Samba de Dandara, é a primeira atração da Plataforma Conexões do Museu da Língua Portuguesa.

A banda Samba de Dandara propõe debates sobre ancestralidade e protagonismo feminino por meio da música.

O grupo é composto por sete mulheres: Maíra da Rosa (voz), Laís Oliveira (cavaco e coro), Amanda Lima (violão 6 cordas e coro), Mariana Rhormens (flauta transversal e percussão), Ana Lia Alves (percussão), Tati Salomão (percussão) e Kamilla Alcântara (percussão).

A concepção do grupo é inspirada em Dandara, figura histórica na luta contra a escravização, uma das líderes do Quilombo dos Palmares.

Entrada gratuita. Mais informações

