Bússola & Cia: Equipav Saneamento capta R$ 1 bilhão

A Equipav Saneamento concluiu a captação de R$1 bilhão com prazo de 10 anos, com emissão de debêntures.

A estratégia permite à companhia alcançar prazo médio de 8 anos para sua dívida e, com isso, fortalece sua posição de liquidez, assegurando robustez financeira para dar suporte à sua estratégia de negócios.

A Equipav Saneamento também avançou no aprimoramento de sua governança corporativa através da obtenção, em até 12 meses, de registro de companhia aberta junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O grupo ambiciona liderar a transformação do setor de infraestrutura no Brasil, apostando na prestação de serviços de qualidade, e firmado o propósito de melhorar a vida das pessoas – com impacto positivo nos pilares social, ambiental e econômico.

Simulador de decoração

A Archie disponibilizou nova funcionalidade, a ferramenta ARCHIEGPT, que permite criar decorações e reformas com modelos para decoradores e arquitetos.

Basta enviar uma foto do ambiente que deseja reformar, escolher o estilo que melhor se adequa ao perfil do cliente e aguardar a sugestão da plataforma em segundos.

A plataforma ARCHIEGPT conta com pacotes de assinatura a partir de R$ 49,90.

Recorde

A Transfeera bateu recordes em 2023, movimentando quase R$ 19 bilhões, com mais de 43 milhões de transações, 47% a mais do que o valor transacionado em 2022.

Em novembro, a empresa recebeu as certificações das normas ISO27001 e ISO27701, e ainda a aprovação do Banco Central (BC) para operar como Instituição de Pagamento (IP).

Fusão

Brascloud e Saphir oficializam fusão e criam a 4B Digital para atuar no mercado de cloud computing no país.

A 4B Digital programou a injeção de investimentos próprios acima dos R$ 30 milhões nos próximos meses.

Após identificarem desafios e oportunidades comuns, as corporações decidiram unir forças para formar uma nova marca com projeção de faturamento de R$ 15 milhões neste ano e expectativa de alcançar R$ 50 milhões em 2025.

Parceria

A Mob2Con adicionou mais uma marca em seu portfólio de clientes: o Supermercados Pague Menos, uma das maiores redes regionais do setor em São Paulo.

O objetivo da parceria é de que a retailtech possa contribuir nas operações internas da marca ao potencializar o nível de serviço de promotores em cada loja.

Sólidos resíduos

O Brasil recicla apenas 4% dos quase 82 milhões de toneladas de resíduos gerados, segundo levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe).

A Flacipel (Grupo Multilixo) quer contribuir para mudar o cenário, com exemplo de planta com capacidade de processamento de 300 toneladas por dia, sendo capaz de separar os materiais por cor e tipo, além da extração de metais ferrosos e não ferrosos.

A planta conta com uma gama de separadores mecânicos e ópticos, além de eletroímãs e separados para não ferrosos, tudo isso instalado em uma área de 20.000 m², localizada em Guarulhos.

O potencial de produção é de 450 ton/dia.

Embalagem

Confederação Nacional da Indústria (CNI) organiza evento sobre impactos ambientais das embalagens em 11 de abril.

O Workshop Embalagem & Sustentabilidade será realizado pelo Instituto de Embalagens e serão abordados tópicos de tendências de embalagens e sustentabilidade, atualização tecnológica, reciclagem PET, simbologia ambiental, inovações em materiais de embalagem e outros.

Para participar basta se inscrever pelo site do Instituto de Embalagens.

Agrotalk

Acontece em abril a terceira edição do Agrotalk Show com o tema: Geopolítica e Agronegócio no cenário macroeconômico do Brasil.

O encontro será no Hotel Mont Blanc, em Ribeirão Preto (SP), com participação de Rafael Erdreich, Cônsul Geral de Israel em São Paulo, Aldo Rebelo da Secretaria Municipal de Relações Internacionais de São Paulo\ e Paulo Junqueira, presidente do Sindicato de Ribeirão e Assovale.

Serão homenageados na noite o presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, Pedro Lupion - Presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, Maurílio Biagi Filho - membro do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, Manoel Maximiano Junqueira – produtor rural e Francisco Matturro - ex-secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Uma honraria especial será prestada ao ex-presidente da República, Michel Temer, pelos serviços prestados ao setor.

Globo e Gama

A Globo utilizou, de forma inédita, a tecnologia GAMA para criar uma estratégia digital personalizada para a Natura, que complementou o patrocínio da transmissão do Festival de Salvador e extrapolou a tela da TV, levando a campanha da linha Kaiak para as ruas de cinco capitais do Nordeste e para o ambiente digital.

Aproveitando o movimento que a festa leva às ruas, o GAMA identificou áreas estratégicas para a marca com grande fluxo de pessoas, como endereços próximos às lojas Natura em Salvador, Recife, Fortaleza, Natal e João Pessoa, e realizou a entrega inteligente de DOOH da Eletromídia em shoppings, abrigos e relógios de rua. As inserções da campanha de Kaiak na TV Globo alcançaram 61,3 milhões, sendo 44,4 milhões totalmente dentro do target estabelecido pela Natura.

Demanda

A startup Bankerize aumentou mais de 50% o número de clientes atendidos em menos de uma operação. Com uma alta demanda, o crescimento chegou a 400%., A empresa já comandou a estruturação de mais 16 fintechs. Neste ano, a expectativa é dobrar o número de fintechs criadas e no final do primeiro semestre ter um valuation estimado de R$ 50 milhões.

Novo CEO

A Zuk leilões de imóveis anunciou a chegada de Henri Zylberstajn como CEO da empresa.

O profissional, que já era sócio da empresa desde o início de 2023, reúne mais de 15 anos de experiência empreendendo na área de tecnologia e leilões.

Zylberstajn, que fundou em parceria com André Zukerman a Sold Leilões, tem como missão potencializar as operações e focar em novas alavancas de crescimento, como leilões de imóveis de pessoas físicas.

Bateu a meta

A Everest registrou crescimento de 22% nas vendas de purificadores refrigerados e 25% no faturamento no período, mais de R$50 milhões.

A Companhia projetava crescer 15% mas, superando as expectativas, aumentou em mais 7% o número de vendas de purificadores refrigerados no trimestre.

Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Filtros, Purificadores, Bebedouros e Equipamentos para Tratamento de Água (ABRAFIPA),o mercado de filtros residenciais espera uma evolução de 10% para 2024.

Código

Empresa especialista em tecnologia de código e cloud computing sob medida, a CodeBit é uma das maiores fornecedoras de solução de tecnologia para organizações sem fins lucrativos do Brasil, com mais de 85% de seus clientes no setor.

Após crescer 28% em 2023 e passar de 42 para 61 colaboradores, a empresa projeta um crescimento de 25% para 2024, apostando no potencial de células de desenvolvimento híbridas, infraestrutura em nuvem e enxergando maior investimento de tecnologia no país.

Hotel em Recife

A Atrio Hotel Management será administrador hoteleiro do Novotel Recife Marina (PE). O empreendimento faz parte do Projeto Porto Novo Recife, integrado, ainda, por uma marina, pelo REC Expo Center e pelo restaurante Bargaço.

No hotel, os investimentos somam R$ 180 milhões. São 299 apartamentos, cuja operação tem início ainda no primeiro semestre deste ano, com expectativa de ocupação entre 50 e 55% até dezembro de 2024.

A expectativa é atingir a marca de 140 hotéis e 22 mil apartamentos, além de um volume de negócios de R$ 2 bilhões em 2027.

Feiras de negócios

A União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios reelegeu Paulo Ventura.

E para o cargo de vice, foi escolhido o CEO da NürnbergMesse Brasil, João Paulo Picolo.

A chapa comanda a entidade até 2026. A ampliação da abrangência da entidade nacionalmente é uma das principais metas da nova diretoria. O segmento movimentou quase R$ 10 bilhões na economia brasileira em 2023. A previsão é crescer 15% em 2024.

Celular seguro

A startup de seguros para celulares Pitzi alcançou 2,5 milhões de contratos, em 12 anos em operação.

Para 2024, a meta é ultrapassar a marca de 500 mil dispositivos protegidos.

Na contramão do mercado de celulares, que teve uma queda em 2023 de 10% no número de celulares vendidos, entre 2020 e 2023, a companhia acumula crescimento médio de 50%

Fidelidade

A Nomad mudou seu programa de fidelidade. O Nomad Pass atualizou faixas de pontuação, extensão da validade dos pontos, acesso ao Nomad Lounge no Aeroporto de Guarulhos, taxas operacionais reduzidas nas remessas internacionais e pontuação para saldo em conta e investimentos, visando aprimorar os benefícios para os clientes do ecossistema de soluções para quem deseja viajar, investir, receber ou enviar dinheiro ao exterior.

Expansão

A empresa britânica de equipamentos de testes de medição para amplo aplicação de energia elétrica Megger Group inaugurou operação no Brasil, focando na expansão em mercados emergentes. O investimento será de 1,5 milhão de euros em 2024.

Os recursos serão direcionados para a abertura de um laboratório, com planejamento para construção de fábrica no Brasil.

