Bússola & Cia: Ameaça à agenda de reformas mobiliza ex-presidentes

Por Marcio de Freitas*

O diagnóstico central é que o Brasil caiu numa armadilha de baixo crescimento econômico no período posterior à promulgação da Constituição de 1988. Foram seguidos governos com resultado pífio em termos de desenvolvimento sustentado e correção das desigualdades. Reformas estruturantes incompletas e falta de clareza na agenda política fizeram os voos de galinha serem a imagem tradução das últimas três décadas, sem que haja mudança de perspectiva para o futuro. Como sair dessa armadilha é o centro do debate do seminário “Um novo rumo para o Brasil”. Nesta quarta, a abertura terá três ex-presidente, José Sarney, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer, com participação do ex-presidente do Supremo Nelson Jobim e do ex-governador Moreira Franco. Na quinta, os economistas entram em cena, após análise de cenário do ex-ministro da Previdência Roberto Brant, o debate entre Zeina Latif, José Roberto Afonso e Bernard Appy será mediado pelo também economista e ex-deputado Marcus Pestana.

Longa jornada

O seminário acontece virtualmente em nove dias, com longos e profundos debates sobre diversos os temas que afetam o país. As transmissões ao vivo serão sempre das 18h30 às 20h. A organização é fruto da parceria de MDB, PSDB, DEM e Cidadania. O resultado dos debates poderá pautar as discussões sobre o futuro do país nas eleições de 2022.

Gocil e Iguatemi em parceria

A Gocil e a rede Iguatemi firmaram parceria para a prestação de serviços de vigilância corporativa. Cerca de 400 colaboradores da Gocil atuarão no Iguatemi São Paulo, Pátio Higienópolis e JK Iguatemi, na capital paulista, e Iguatemi Campinas e Galleria, em Campinas. O CEO da Gocil, Bruno Jouan, destaca a parceria com a administradora: “Nós já atuávamos no shopping Market Place e estamos muito felizes com essa expansão também para as unidades Iguatemi São Paulo, Pátio Higienópolis, JK Iguatemi, Iguatemi Campinas e Galleria, principalmente, nesse momento de retomada da economia, o que comprova a confiança nos serviços prestados”,afirma o executivo.

Praça segura

A Yellowcam atua agora na recuperação de espaços públicos degradados. A empresa nacional realiza acompanhamento com câmeras em alta resolução acopladas em totem de estrutura metálica, em praças e parques na região sul de São Paulo. Juntamente com moradores da região da Praça Dina, em Santo Amaro, o trabalho permitiu que a segurança do espaço fosse recuperada ao lazer e visitas da comunidade. Além do acompanhamento de imagens, a ferramenta permite a criação de alertas sobre os mais variados temas, entre eles vandalismo, tráfico de drogas, perturbação de ordem pública, sequestro, buracos em vias e outros.

Segurança e lazer

Desde sua criação, a empresa já investiu mais de R$ 2,5 milhões e, atualmente, está presente na cidade de São Paulo e ABC, planejando expansão para demais municípios e atuação perante construtoras de prédios, hipermercados e outros. Até setembro deste ano, são 100 câmeras ativas e mais de 13 mil usuários no aplicativo.

-

Comprova aí

A partir de hoje, academias, teatros e cinemas do Rio começam a cobrar comprovante de vacinação dos frequentadores. Os estabelecimentos se tornam os únicos responsáveis pela verificação, cadastro e acompanhamento das doses recebidas pelos clientes. Diferentemente do que acontece nos EUA e no Canadá, shopping centers, transporte público, escritórios e bares ficaram fora da regra.

Aglomeração em 2022

Na comemoração dos 45 anos da Abrasce, em 9 de setembro, o presidente Glauco Humai destacou o retorno de eventos presenciais do setor em 2022. E anunciou parceria entre a Abrasce e a Associação Brasileira de Franchising (ABF) nos maiores eventos da área: o Congresso Nacional de Shopping Centers e a ExpoShopping; a ABF Franchising Expo e o Congresso Internacional de Franchising, que ocorrerão simultaneamente, de forma integrada, entre os dias 22 e 25 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo. “Vai ser o maior evento de franquia, varejo e shopping do Brasil, e um dos maiores eventos de varejo do mundo”, prevê Humai.

On demand

A Auddas atende há seis anos companhias privadas de pequeno, médio e grande porte. Mas viu sua operação ficar aquecida neste ano. Entre maio e julho, o crescimento do faturamento foi de 67%. Nesse sentido, a consultoria mirou em um novo serviço de orientação de empresas personalizado e sob medida: Auddas on Demand, com diferentes grau de engajamento e nível de acompanhamento.

Time renovado

A Performa Partners tem duas novas executivas no time. Erica Prestes e Marcia Cubas serão as responsáveis por desenvolver a vertical de negócio de "Solutions Throught People”, cuidando da alocação de Executivos Interinos (ou até mesmo permanentes) em clientes.

Fábrica de Jarinu tem 14 vagas abertas Fábrica de Jarinu tem 14 vagas abertas

CFO Natural

A executiva Laura Becker acaba de assumir o cargo de CFO na Natural One, de sucos naturais. A profissional chegou à liderança da Companhia depois de uma trajetória de 4 anos na empresa. Antes, Laura ocupou o cargo de Head de Planning, Performance e Strategy.

Disney Kids Readers

A Pearson, maior rede de aprendizagem do mundo, acaba de lançar o Disney Kids Readers. Uma série com 36 livros didáticos divididos em SEIS níveis (com materiais impressos e digitais) para crianças de seis a doze anos que estão aprendendo o inglês. Os materiais aliam a magia da Disney e o rigor acadêmico da Escola Global de idiomas em uma experiência completa e engajadora a partir de rimas, poemas, trava-línguas, tirinhas, roteiros teatrais, perfis e artigos.

Troféu

A empresa de tecnologia em soluções Cloud, data analytics, inteligência artificial e machine learning, BRLinks comemora a conquista da competência de Machine Learning da Amazon. Com a certificação, a empresa é a primeira brasileira a validar experiência no fornecimento de soluções de aprendizado de máquina na nuvem da AWS.

Vacina

O Unidos Pela Vacina, liderado pela empresária Luiza Helena Trajano, vai realizar evento nesta quarta-feira, 15, para divulgar os resultados do movimento Gaúchos Unidos pela Vacina, reunião de empresas, entidades e veículos de comunicação do Rio Grande do Sul, para acelerar o processo de vacinação. A Iniciativa do Grupo RBS, em parceria com o Instituto Cultural Floresta (ICF), a Federação das Associações dos Municípios do RS (Famurs) e a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert) arrecadou mais de R$ 1,1 milhão em doações para 270 municípios do Estado

Malhação online

A plataforma de atividade física online Queima Diária expande o portfólio de treinos com o lançamento do produto Queima Ao Vivo. A novidade interativa contará com transmissão de aulas dos treinadores Ágatha Versiani, Léo Gontijo e Filipe Nery. Os programas são voltados para perda de peso, definição muscular, saúde e bem-estar. São ações via Smart TV, smartphone, tablet, notebook.

Mobilização

Com a campanha Dê Mais Atenção #elaprecisa, a FEMAMA busca mobilizar a sociedade para atuar na Consulta Pública nº 77 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), sobre a inclusão de três novas quimioterapias orais para tratamento de câncer de mama metastático hormônio positivo: abemaciclibe, palbociclibe e ribociclibe. A campanha tenta reverter o relatório preliminar pela não incorporação emitido pelo órgão. O prazo para a contribuição vai até 29 de setembro e todas as informações de como participar estão disponíveis no site da campanha. Os medicamentos já estão disponíveis na lista de cobertura mínima dos planos de saúde desde abril.

*Márcio de Freitas é analista político da FSB Comunicação

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também