Burger King do Brasil arrecada R$ 3 mi para educação e combate à fome

O Burger King do Brasil celebra, neste mês, a marca de 3 milhões de reais em arrecadações destinadas à educação e ao combate à fome. O montante foi atingido por meio de centavos arredondados nos pedidos realizados nos restaurantes da BK e de Popeyes, que compõe a BKB, e só foi possível a partir da contribuição dos clientes das marcas, que têm, ao longo dos últimos anos, arredondado o troco de suas compras.

Esse marco é fruto da parceria de Burger King do Brasil com o Movimento Arredondar, ONG que apoia outras ONGs com a coleta de microdoações. Ao longo dos últimos quatro anos de união, foram realizados mais de 16 milhões de atos de doação, representando cerca de 580 por hora e 10 por minuto.

No Brasil, a desigualdade educacional foi ampliada com a pandemia. Pesquisas de percepção realizadas no Brasil, com professores, estudantes e suas famílias, reforçam os desafios. Na quarta fase da pesquisa “Sentimento e percepção dos professores brasileiros nos diferentes estágios do Coronavírus no Brasil”, realizada pelo Instituto Península ao final de 2020, com 2.961 professores em uma amostra representativa de todo o Brasil, 60% acreditam que os alunos não evoluíram no aprendizado no último ano e 91% acham que haverá um aumento da desigualdade educacional entre os alunos mais pobres.

Além disso, um levantamento realizado pelo Food for Justice – Power, Politics and Food Inequality in a Bioeconomy da Universidade Livre de Berlim, em parceria com pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Universidade de Brasília (UNB), mostra que 13,6% dos brasileiros com mais de 18 anos passaram pelo menos um dia sem refeição, entre os meses de agosto e outubro de 2020.

Ou seja, trata-se de um momento decisivo para apoio e suporte à educação e à alimentação como causas prioritárias no país.

Entre os projetos apoiados está a OCA – Escola Cultural e, segundo Lucilene Silva, coordenadora geral da instituição:

“A parceria com o Burger King tem colaborado com a manutenção deste trabalho que há 25 anos promove uma educação de qualidade pautada na arte e cultura brasileira e cultura da infância. Esta parceria envolve a ação de voluntários sensíveis e comprometidos com o outro e com o mundo, o que é a receita do sucesso”.

Para quem deseja fazer parte dessa corrente do bem, que tem como objetivo fomentar a educação e o combate à fome, além de dar suporte a famílias em situação de vulnerabilidade social, basta arredondar os centavos de troco nos mais de 500 restaurantes Burger King e 47 Popeyes. Por exemplo: se uma compra totalizou 29,50 reais, é possível arredondar o valor para 30,00 reais, destinando 50 centavos às ONGs de educação e combate à fome.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube