BBB 23 e Carrefour: foco no digital e na expansão nacional

O Carrefour retorna ao Big Brother Brasil em 2023, após nove anos de ausência. A companhia foi a primeira cotista da área de mercado do reality, em 2011, permanecendo até 2014. Ser o mercado oficial dos brothers é algo natural para o maior varejista alimentar do Brasil. Porém, o Carrefour chega com o patrocínio focando em dois pontos: digital e expansão nacional.

“Nossa participação no ‘BBB’ trará a possibilidade de a marca estabelecer uma comunicação com diversos públicos de interesse, além de reforçar o e-commerce alimentar por meio da experiência dos participantes do programa em adquirir os produtos na loja virtual”, diz o diretor de marca e customer insights do Grupo Carrefour Brasil, Daniel Milagres.

“Com a parceria, vamos reforçar a entrega e o cuidado do Carrefour com os pedidos à distância, em especial a modalidade In Store Picking, na qual os produtos chegam mais rápido e mais frescos, devido a coleta de itens em unidades próximas do destino dos consumidores”, completa.

Em sua primeira participação no BBB, o Carrefour ainda era 100% focado nas operações de hipermercado no Brasil e, de lá para cá o grupo se transformou, inclusive, comprando o Grupo Big Brasil. Com o retorno, quer mostrar a evolução do seu ecossistema, com novas modalidades de serviços e compras, apostando em soluções digitais – e com a preocupação em oferecer uma alimentação de qualidade, sustentável e acessível.

“Em 2023, a marca Carrefour chegará em estados onde ainda não opera, por causa da integração com o BIG. A entrada no BBB, junto com este processo de expansão, reforçará a capilaridade da marca no Brasil”, comenta Milagres.

O terceiro tema a ser trabalhado pelo Carrefour no BBB será o combate ao desperdício. Com o posicionamento global “Act For Food”, a empresa tem a missão de levar comida de qualidade de maneira democrática para as pessoas. “Assumimos um compromisso que é do começo ao fim da cadeia produtiva, desde a nossa escolha de fornecedores socioambientalmente responsáveis até a hora que chega à mesa do cliente”, finaliza Milagres.