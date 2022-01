BB e Elo lançam benefícios personalizáveis para cartões empresariais

A Elo e o Banco do Brasil estão lançando um serviço diferenciado para seus clientes empresariais, que muda a forma como utilizam os benefícios vinculados a seus cartões. Os clientes Ourocard Empresarial Elo Grafite são os primeiros a testar a novidade e já podem personalizar os benefícios de seus cartões, de assistência técnica para reparos até Deezer, divididos nas categorias Negócios, Viagem, Compras, Vida, Educação, Auto, Casa, Entretenimento, Saúde e Bem-Estar.

Ao todo, são mais de 20 opções de benefícios à escolha na plataforma Elo Flex, sem custo adicional, para desenvolver os negócios e facilitar o dia a dia da empresa. Os clientes Ourocard Empresarial Elo Grafite contam com seis benefícios iniciais, sendo cinco deles personalizáveis e um fixo (conteúdo para empreendedores no portal Elo Negócios). Os clientes Ourocard Elo pessoa física também já podem personalizar seus benefícios.

“A expansão da plataforma Elo Flex para os clientes pessoas jurídicas do BB, portadores do cartão Ourocard Empresarial Elo Grafite, vem para melhorar ainda mais a experiência do cliente e fornecer liberdade e poder de escolha”, declara Daniel Alessandro, gerente executivo de meios de pagamentos e serviços do Banco do Brasil.

Já para o diretor de desenvolvimento de negócios da Elo, Jacó Silva, a novidade chega como uma oportunidade de expandir o serviço para os portadores de cartões empresariais do BB, que passam a contar com benefícios flexíveis tanto para facilitar o dia a dia quanto para alavancar seu negócio.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | YouTube