Banco Carrefour realiza hackathon aberto ao público. Inscreva-se

O Banco Carrefour, principal fintail do Brasil e núcleo financeiro do grupo Carrefour Brasil, lança a segunda edição do Data Hacking Days. O hackathon, que contará com 54 horas de atividades, desta vez será aberto ao público e já tem inscrições disponíveis. Realizado entre os próximos dias 9 e 11 de dezembro, o evento será totalmente online e para participar não é necessário nenhum conhecimento específico, apenas interesse em temas voltados para análise de dados e no desenvolvimento de soluções para clientes do Cartão Atacadão.

Além da avaliação das iniciativas criadas e possível construção delas dentro do Banco Carrefour, os participantes também concorrerão a prêmios e kits exclusivos. Para se inscrever, basta acessar o link. Como a confirmação de participação se dará por ordem a inscrição dos 100 primeiros, nos próximos dias aqueles que estiverem garantidos no evento receberão uma comunicação oficial.

O modelo de hackathon surgiu, em um primeiro momento, como uma “maratona” de desenvolvimento de projetos para profissionais da área de TI e programadores em geral. Os envolvidos se reúnem por horas seguidas e focam esforços na idealização, elaboração e apresentação de projetos que possam melhorar o dia a dia de empresas e pessoas.

Com o passar do tempo, novas áreas como negócios, dados, produtos, entre outras, também passaram a adotar o formato para criação de soluções que atendam desafios mercadológicos específicos. Com este propósito, o Banco Carrefour vai reunir colaboradores de todo o grupo no país, além de profissionais interessados em desafios que possibilitem a criação de alternativas de soluções para clientes PJ, ou pequenos empreendedores, um dos principais públicos foco do Cartão Atacadão.

A maratona inclui o desenvolvimento de soluções para os desafios apresentados, com mentorias, palestras, conteúdos e períodos de descompressão.

“Além de poder colocar seus conhecimentos em prática, esta será uma excelente oportunidade para os participantes apresentarem seus projetos a um comitê executivo, que, identificando potencial, pode decidir por utilizar recursos do banco para ajudar a desenvolvê-los. Com esta proposta queremos demonstrar que não basta ter um discurso ágil, inovador e digital, é necessário trazer para prática e é isto que temos feito”, diz Charles Schweitzer, head de inovação do Banco Carrefour.