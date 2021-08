Assaí doa quase meio milhão de pratos de comida em ação de combate à fome

Depois de anunciar, em maio deste ano, a doação de R$ 5,5 milhões em alimentos para 2021, o Assaí Atacadista tem intensificado as suas ações para contribuir com o combate à fome no Brasil. Apenas no primeiro semestre, quase meio milhão de pratos de comida (457 mil refeições) foram doados a famílias em situação de vulnerabilidade de 49 cidades brasileiras. Os alimentos foram distribuídos por meio de 39 instituições sociais parceiras, em mais de 23 mil cestas, que garantiram que a ajuda chegasse às mãos de quem mais precisa em cada região. No total, foram 220 toneladas de alimentos doadas entre janeiro e julho deste ano.

Atualmente, mais de 116,8 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar ou passando fome no Brasil. Os dados são da pesquisa realizada em dezembro de 2020 pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), com especialistas na área de alimentação. Além desse cenário, a pandemia de covid-19 também tem afetado milhares de brasileiros e brasileiras, assim como impactou diretamente a fonte de renda de diversas famílias.

“Combater a fome no Brasil é uma missão urgente e uma responsabilidade coletiva. No Assaí, trabalhamos muito próximo às comunidades e cidades onde temos lojas e estamos intensificando os nossos esforços com as instituições sociais locais, garantindo que as doações contribuam para aliviar a situação de quem está passando fome neste momento”, declara Sandra Vicari, Diretora de Gestão de Gente e Sustentabilidade do Assaí.

Desde o início da pandemia de covid-19, o Assaí tem reforçado uma série de esforços para contribuir com os públicos mais afetados pelo cenário pandêmico. No combate à fome, a empresa aumentou os investimentos e as doações de alimentos e tem feito uma série de parcerias com instituições para ampliar a capilaridade da distribuição das entregas. Um desses exemplos foi a ação realizada em conjunto com a Copa do Nordeste, o principal campeonato de futebol da região, que doou mais de 50 toneladas de alimentos no primeiro trimestre deste ano.

Desde maio, a empresa também tem realizado a “Campanha de Solidariedade”, com a participação de clientes em uma grande corrente em suas lojas de todo o Brasil. Por meio dela, o Assaí já arrecadou mais de 240 toneladas de alimentos não perecíveis e itens de higiene e limpeza que foram redistribuídos para 90 instituições sociais parceiras do Assaí.

As ações do Assaí para apoiar pessoas impactadas pela pandemia de covid-19 também se estende aos micros e pequenos empreendedores, um dos públicos-alvo da companhia. Neste mês, o Assaí aumentou em dez vezes, de 150 a 1.500 beneficiados, a quantidade de pequenos comerciantes e vendedores do ramo alimentício que serão contemplados com ajuda financeira e capacitação profissional pelo Prêmio Academia Assaí Bons Negócios, que chega à sua 4ª edição em 2021. Mais informações estão disponíveis no site.

