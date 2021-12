Assaí doa mais de 2 milhões de pratos de comida para combater fome em 2021

Cerca de dois milhões de pratos de comida chegaram às famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade, ou aproximadamente mil toneladas de alimentos, com as doações diretas realizadas pelo Assaí Atacadista ao longo de 2021. Os números refletem o movimento da empresa para intensificar as suas ações de combate à fome no Brasil.

Os itens alimentares são distribuídos por meio de instituições sociais parceiras, que garantem a entrega em mãos às pessoas que mais precisam em diversas regiões brasileiras, com a abrangência de 23 estados do Brasil. No total, mais de 90 organizações já foram contempladas com as doações do Assaí.

“Temos muito orgulho de chegarmos à marca de mil toneladas de alimentos doados. Mas sabemos que é preciso fazer muito mais. Combater a fome no Brasil é uma missão urgente e uma responsabilidade coletiva. Por isso, reforçamos nossa atuação para estarmos cada vez mais próximos às comunidades e cidades onde temos lojas, garantindo que as doações contribuam para aliviar a situação de quem está passando fome neste momento”, declara Sandra Vicari, diretora de Gestão de Gente e Sustentabilidade do Assaí.

Desde o início da pandemia de covid-19, o Assaí tem reforçado uma série de medidas para contribuir com os públicos mais afetados pelo cenário pandêmico. No combate à fome, a empresa aumentou os investimentos e as doações de alimentos e tem feito uma série de parcerias com instituições para ampliar a capilaridade da distribuição das entregas. Entre maio a agosto, a campanha de Solidariedade do Assaí, realizada nas lojas da companhia, arrecadou outras 419 toneladas de alimentos não perecíveis e itens de higiene e limpeza a partir de doações dos clientes da empresa (este valor é adicional em relação às doações diretas).

E, agora, em dezembro, o Assaí inicia o Natal da Solidariedade, que novamente contará com o apoio dos clientes para aumentar a quantidade de contribuições de doações. Ao final da campanha, a empresa irá doar, ainda, mais 15% de alimentos adicionais sobre o total de toneladas arrecadadas. Ou seja, a cada dez kg de alimentos, o Assaí doa mais 1,5kg de comida.

