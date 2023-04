Xangai e Brasil fortalecem cooperação em visita de Lula à China

O secretário do Partido Comunista de Xangai, Chen Jining, recebeu nesta quinta-feira, 13, a comitiva liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em visita à cidade chinesa.

Chen destacou que a China e o Brasil são exemplos de países em desenvolvimento que trabalham juntos e cooperam em solidariedade. Chen afirmou que o presidente Lula é um velho amigo do povo chinês e que sua visita oficial, a convite do presidente Xi Jinping, certamente impulsionará a relação estratégica abrangente entre as duas nações.

Xangai é o centro econômico da China e a cidade está empenhada em aprofundar a reforma de alta qualidade e o desenvolvimento aberto, acelerando a construção de centros internacionais de economia, finanças, comércio, navegação e inovação tecnológica. Xangai tem uma relação amistosa com a cidade de São Paulo e estabeleceu relações de intercâmbio ​​com o Rio de Janeiro.

Chen expressou o desejo de que, sob a orientação estratégica dos líderes dos dois países, a cooperação entre Xangai e as cidades brasileiras possa ser melhorada. O representante chinês disse esperar que a cooperação nas áreas de economia, comércio, ciência e tecnologia, indústria, energia e outros campos possa ser reforçada para promover juntos a transformação urbana e o desenvolvimento verde e com baixo carbono.

Recepção calorosa

O presidente Lula afirmou estar muito satisfeito em visitar Xangai e agradeceu a recepção calorosa. O Brasil valoriza muito o desenvolvimento das relações com a China, e esta visita oficial ao país, assim como a reunião com o presidente Xi Jinping, ajudará a consolidar ainda mais a parceria estratégica entre Brasil e China.

Lula espera aprofundar a cooperação em áreas como economia, comércio, ciência e tecnologia, educação e intercâmbio cultural entre os dois países, especialmente entre as cidades brasileiras e chinesas, e criar juntos um futuro melhor.

Fonte: Jiefang Daily