Vestibulinho das Etecs 2024: prova acontece neste domingo; veja horário e o que levar

No próximo domingo, 10, a partir das 13h30, será realizado o Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). Em todo o estado de São Paulo, são 277.987 inscritos no processo seletivo.

Para o primeiro semestre de 2024, as Etecs oferecem 91.913 vagas para cursos técnicos, ensino médio integrado ao técnico, ensino médio em diferentes itinerários formativos, articulação da formação profissional média e superior (AMS), especializações técnicas e vagas remanescentes de segundo módulo.

Para o ensino técnico (presencial, semipresencial e online), estão disponíveis 45.156 vagas, destinadas às Etecs e às classes descentralizadas (unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob a administração de uma Etec), por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da capital (aulas nos CEUs), além da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para oferta do Ensino Técnico em salas de escolas estaduais. Confira abaixo perguntas e respostas sobre o Vestibulinho Etec 2024.

Quais os locais da prova do Vestibulinho Etec 2024?

Os locais de prova estão disponíveis no site oficial da Etec, assim como em cada unidade desejada para estudo. Para acessar as informações, basta acessar o site http://www.vestibulinhoetec.com.br

Qual o horário das provas Vestibulinho das Etecs 2024?

O início do vestibular está marcado para as 13h30 e tem duração máxima de quatro horas.

Tudo o que você precisa saber no dia da prova do Vestibulinho da Etec 2024

Para evitar imprevistos, é recomendável chegar ao local de prova com uma hora de antecedência, para localizar sala e carteira;

Os portões das escolas serão abertos às 12h30 horas e fechados às 13h30, impreterivelmente . Após o horário não será permitida a entrada de nenhum candidato;

. Após o horário não será permitida a entrada de nenhum candidato; O exame tem duração de quatro horas. É preciso permanecer na sala de prova até as 15h30, no mínimo. Após esse horário é permitido deixar o local, levando o caderno de questões;

É obrigatório apresentar um documento de identidade original com foto, em boas condições de visibilidade, para conferência dos dados ;

; O candidato também deve levar uma caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2, borracha e régua .

Como é a prova do Vestibulinho das Etecs 2024?

O exame é composto por questões de múltipla escolha. Já para os cursos técnicos, são 50 questões, enquanto para as vagas remanescentes, que possibilitam acesso direto ao segundo módulo do Ensino Técnico, são 30 questões.

De acordo com a Etec, a prova avalia:

Conhecimentos nas principais matérias da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental II

Linguagens (Português)

Matemática

Ciências Humanas (Geografia e História)

Ciências da Natureza

Quando o gabarito do Vestibulinho da Etec 2024 será divulgado?

O gabarito oficial será divulgado no dia 14 de dezembro, a partir das 15h. As informações estarão disponíveis no site vestibulinhoetec.com.br. A classificação geral será liberada no dia 19.