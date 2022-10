Veja os governadores eleitos no primeiro turno das eleições de 2022

Nas eleições deste domingo, 15 estados já escolheram o seu governador no primeiro turno. 12 candidatos a reeleição venceram a corrida para os governos estaduais: Cláudio Castro (PL) com 58,67% dos votos válidos no Rio, e Zema (Novo) com 56,18% em Minas.

Outros governadores que foram eleitos em primeiro turno são Ibaneis Rocha (MDB) no Distrito Federal, Mauro Mendes no Mato Grosso e Ratinho Junior (PSDB) no Paraná.

Os candidatos eleitos tiveram a maioria dos votos válidos (excluindo brancos e nulos), isto é, 50% mais um voto, ao menos.

Em 2010, foram 18 governadores eleitos no primeiro turno. Em 2014, 13 estados também definiram o governo estadual sem necessidade de segundo turno. No pleito de 2018, 13 estados escolheram o seu governador no primeiro turno.

Governadores eleitos no primeiro turno nas eleições 2022

Acre : Gladson Cameli (PP) com 56,75% dos votos válidos

Amapá : Clécio (Solidariedade) com 53,66% do votos válidos

Ceará : Elmano de Freitas (PT) com 53,93% dos votos válidos

Distrito Federal : Ibaneis Rocha (MDB) com 50,30% dos votos válidos

Goiás : Ronaldo Caiado (União Brasil) 51,80% dos votos válidos

Mato Grosso : Mauro Mendes com 68,45% dos votos válidos

Maranhão: Carlos Brandão (PSB) com 51,29% dos votos válidos

Carlos Brandão (PSB) com 51,29% dos votos válidos Minas Gerais : Zema (NOVO) com 56,21% dos votos válidos

Paraná : Ratinho Junior (PSD) com 69,64% dos votos válidos

Pará : Helder (MDB) com 70,3% dos votos válidos

Piauí: Rafael Fonteles (PT) com 57,14% dos votos válidos

Rio de Janeiro : Cláudio Castro (PL) com 58,65% dos votos válidos

Rio Grande do Norte : Fátima Bezerra (PT) com 58,31% dos votos válidos

Roraima : Antônio Denarium com 56,47% dos votos válidos

Tocantins: Wanderlei Barbosa com 58,14% dos votos válidos

Estados que vão decidir no segundo turno

13 estados vão decidir quem será o governador nos próximos quatro anos no segundo turno.

Alagoas : Paulo Dantas (MDB) com 46,62% do votos e Rodrigo Cunha (União Brasil) com 26,80% dos votos válidos

Amazonas : Wilson Lima (União Brasil) com 42,63% dos votos e Eduardo Braga (MDB) com 20,86% do votos válidos

Bahia: Jerônimo (PT) com 49,45% dos votos válidos e ACM Neto (União Brasil) com 40,80% dos votos válidos

Jerônimo (PT) com 49,45% dos votos válidos e ACM Neto (União Brasil) com 40,80% dos votos válidos Espírito Santo : Renato Casagrande (PSB) com 46,94% dos votos e Manato com 38,48% dos votos válidos.

Mato Grosso do Sul : Capitão Contar (PRTB) com 26,71% dos votos e Eduardo Riedel (PSDB) com 25,16% votos válidos

Paraíba : João (PSB) com 39,66% dos votos e Pedro Cunha Lima (PSDB) com 23,90% dos votos válidos

Pernambuco : Marília Arraes (Solidariedade) com 23,90% dos votos e Raquel Lyra (PSDB) com 20,67% dos votos válidos

Rio Grande do Sul : Onyx Lorenzoni (PL) com 37,50% dos votos e Eduardo Leite (PSDB) com 26,81% dos votos válidos

Rondônia : Coronel Marcos Rocha (União Brasil) com 38,90% dos votos e Marcos Rogério (PL) com 37,04% dos votos válidos

Santa Catarina : Jorginho Mello (PL) com 38,61% dos votos e Décio Lima (PT) com 17,42% dos votos válidos

Sergipe : Rogério Carvalho (PT) com 44,71% dos votos e Fábio (PSD) 38,89% dos votos válidos

São Paulo: Tarcísio (Republicanos) com 42,32% dos votos e Fernando Haddad (PT) com 35,70% dos votos válidos

Quando é o segundo turno?

Para o cargo de governador, quando nenhum dos candidatos atinge 50% mais um dos votos válidos, a eleição vai para o segundo turno. Em 2022, a segunda etapa de votação é no dia 30 de outubro. Diferentemente de outros anos, para esta eleição, o fuso horário para a votação é um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2022 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizadas, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e, analfabetos.

LEIA TAMBÉM