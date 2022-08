Varíola dos macacos: veja sintomas e se a doença pode levar à morte

O Ministério da Saúde confirmou no dia 29 de julho a primeira morte por varíola dos macacos (monkeypox) no Brasil, a primeira fora do continente africano. O óbito foi registrado em Minas Gerais. Segundo a pasta, o paciente era um homem de 41 anos e já tratava outras doenças, incluindo um câncer, o que ocasionou o agravamento do seu quadro de saúde.

De acordo com especialistas, as chances da doença causar morte é baixa, se comparado com a covid-19, por exemplo, que é mais letal. Os grupos mais vulneráveis são aqueles com algum tipo de comprometimento do sistema imunológico, com transplantados e pessoas em tratamento de câncer.

O Brasil já confirmou quase 2.000 casos da varíola. Quando os casos confirmados de coronavírus chegaram ao mesmo patamar de contaminados, no começo de 2020, o número de vítimas passava de 30.

Quais os sintomas da varíola dos macacos?

Os primeiros sintomas podem ser febre, dor de cabeça, dores musculares e nas costas, linfonodos inchados, calafrios ou cansaço. De um a três dias após o início dos sintomas, as pessoas desenvolvem lesões de pele, geralmente na boca, pés, peito, rosto e ou regiões genitais.

Como prevenir a varíola dos macacos?

Para a prevenção, deve-se evitar o contato próximo com a pessoa doente até que todas as feridas tenham cicatrizado, assim como com qualquer material que tenha sido usado pelo infectado. Também é importante a higienização das mãos, lavando-as com água e sabão ou utilizando álcool em gel.

Existem três vacinas que foram utilizadas contra a varíola humana podem ser utilizadas para proteger contra a varíola dos macacos. alguns países, como os Estados Unidos, já estão comprando e aplicando os imunizantes.

Quando o Brasil vai ter vacina?

De acordo com o Ministério da Saúde, as primeiras doses da vacina contra a varíola dos macacos destinadas ao Brasil deverão chegar entre o fim de agosto e o começo de setembro. Cerca de 20 mil doses desembarcarão nesta primeira remessa e 30 mil, em outubro. Apenas profissionais de saúde que manipulam as amostras recolhidas de pacientes e pessoas que tiveram contato direto com doentes serão vacinados. O esquema de vacinação será feito em duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas.

Tem remédio contra a varíola dos macacos?

O Ministério da Saúde anunciou que vai comprar o tecovirimat para os casos de varíola dos macacos (monkeypox). Esse é um medicamento antiviral desenvolvido para o tratamento da varíola, ainda sem registro ou venda no Brasil. Ele interfere em uma proteína encontrada na superfície do vírus, o que diminui o ritmo de sua replicação. O resultado é a duração da infecção por um menor período de tempo. No primeiro momento, o remédio será apenas para os casos mais graves.

