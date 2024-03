Vai chover hoje? RJ, SP e MG podem ter temporais nesta sexta-feira; veja previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de chuvas intensas para as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Entre os estados que podem ser afetados por chuvas intensas estão São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. O órgão também anunciou uma onda de calor que deve atuar sobre quase todo o Mato Grosso do Sul e também nas regiões de fronteira de Goiás, Mato Grosso e São Paulo.

Nessas regiões, há a chance da temperatura chegar a 5ºC acima da média pelo período de 2 até 3 dias. O alerta tem validade até às 21h de sábado. Apesar do aviso indicar "perigo potencial", de acordo com o Instituto, o risco à saúde é leve. Ao menos, 170 cidades serão impactadas pelo clima quente.

Veja abaixo o mapa do Inmet que mostra o campo de atuação da onda de calor:

— A causa deste calor é principalmente advinda da presença de um centro de alta pressão em níveis médios da atmosfera que dificulta a formação e persistência de nebulosidade que promove chuva. Não obstante, estão previstas chuvas de forma isolada que podem ser localmente fortes, porém de duração curta e abrangência limitada. Além disso, a própria alta favorece o aquecimento do ar favorecendo maior insolação e por compressão da camada atmosférica subjacente — detalhou o meteorologista Franco Villela.

O Instituto também emitiu dois avisos de cor laranja — que indica perigo — devido à perspectiva de fortes chuvas na parte Nordeste e Sudeste do país. O alerta destaca que podem haver ventos intensos de até 100 km/h, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O órgão recomenda que em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há possibilidade de queda e descargas elétricas. O alerta de 'perigo' tem duração até às 10h de segunda-feira.

O Inmet também emitiu avisos de mancha amarela — para perigo potencial — que apontam para chuva entre 20 e 30 mm/h, ventos intensos, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A previsão é válida até às 10h de sexta-feira.

O Rio de Janeiro terá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde nesta sexta-feira. Encoberto pelas manchas laranja e amarela, o dia terá máxima de 34°C e mínima de 22°C. Em São Paulo, a previsão indica as mesmas condições climáticas. No entanto, as chuvas começarão durante a manhã e o dia deve ter as temperaturas entre 29°C e 21°C.

Em Fortaleza, a perspectiva é de tempo encoberto com pancadas de chuva e trovoadas durante toda a sexta. A capital, que tem parte do território coberto pelo aviso de 'perigo', terá máxima de 31°C e mínima de 25°C. Campo Grande, que será afetada pela onda de calor, terá altas temperaturas. A máxima chegará entre 37°C e a mínima de 22°C. Além disso, a sexta-feira terá poucas nuvens pelo céu durante o dia.

Também impactada pelo calor, Cuiabá deve ter a sexta-feira com os termômetros registrando entre 37°C e 26°C. Assim como a outro capital, deve ter um dia com poucas nuvens e bastante incidência do sol.