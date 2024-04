Vai chover? Fim de semana terá tempo estável no Sudeste e chuvas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste

Neste fim de semana, o tempo deverá seguir estável na região Sudeste. No entanto, por conta da presença de uma Zona de Convergência Intertropical (ITCZ) e outros sistemas meteorológicos, as chuvas irão persistir do centro para o norte do país, afetando também o Nordeste.

No Sudeste, o clima deve seguir quente, com os termômetros podendo atingir até 32°C no Rio de Janeiro. Vitória, Belo Horizonte e Rio devem ter dias de muitas nuvens, mas sem precipitação. A exceção é São Paulo, que deverá enfrentar um final de semana com chuvas isoladas, segundo o Inmet.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou alertas de “Perigo”, na cor laranja, e “Perigo Potencial”, em amarelo, para o Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste. Veja abaixo as áreas afetadas:

Os alertas amarelos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste indicam que essas áreas poderão receber chuvas de até 50 mm/dia, além de ventos de 40 a 60 km/h. Já os alertas laranjas, sugerem que chuvas de até 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60 e 100 km/h podem acontecer. Também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas de energia.

No entanto, as temperaturas seguem altas no Norte e Nordeste. Destaque para o sul de Roraima, que mesmo estando com previsão de chuva para sábado e domingo, pode registrar temperaturas máximas de 36ºC a 38ºC.

Sábado, 06 de abril

No sábado, o tempo segue seco e com muitas nuvens no Rio de Janeiro e Belo Horizonte, mas podem haver pancadas de chuvas isoladas em São Paulo. No Sul, a chuva pode atingir o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas as capitais seguem com tempo firme e temperaturas mais baixas, com máxima de 26º em Porto Alegre e mínima de 17ºC em Curitiba.

No Nordeste, as chuvas irão se intensificar principalmente no Ceará, Pernambuco e Maranhão. As temperaturas se mantêm elevadas, com máximas podendo atingir os 34ºC no interior de Sergipe, Alagoas e centro da Paraíba. Já em Salvador, expectativa de elevado volume de chuva também, mas temperaturas podendo passar dos 35ºC.

Na região Norte, haverá chuva, com alertas de “Perigo potencial” e “Perigo”, mas as temperaturas seguem muito elevadas. No noroeste do Pará e norte de Roraima os termômetros podem alcançar os 38ºC.

Domingo, 7 de abril

No domingo, o tempo continua seco em toda região Sudeste, com exceção de São Paulo, que pode contar com pancadas de chuvas isoladas. No Sul, a previsão é de chuva nos três estados, menos nas capitais Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, que segue com temperaturas amenas e céu encoberto.

Cenário diferente da parte de cima do Brasil, que segue com grandes instabilidades atuando em Fortaleza, centro e norte do Piauí, Maranhão e toda a região Norte do país, tirando o oeste do Amapá, noroeste do Pará e norte de Roraima. Assim, é esperado chuvas intensas nessas áreas e temperaturas subindo de um a dois graus.

Entenda a instabilidade do final de semana

A instabilidade que atua no final de semana é causada por um encontro de diferentes sistemas meteorológicos, mas o principal é o ITCZ. Sistema relevante em atividade nos trópicos, como explica Andrea Ramos, meteorologista do Inmet.

— Trata-se de uma faixa de nebulosidade que fica na Linha do Equador e oscila de acordo com as estações do ano. No verão, ela se desloca para o Brasil e proporciona as chuvas que estão ocorrendo. No entanto, está em movimento e produzindo chuvas intensas, com pancadas, trovoadas e rajadas de vento forte — conta a metereologista.

A ITCZ só deve começar a subir para o hemisfério norte a partir do final do mês de abril. Assim, as chuvas vão reduzindo no território brasileiro e começando nos países acima.