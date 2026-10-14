Chuva forte alaga ruas, deixa carros submersos e suspende rodízio em São Paulo

RESUMO ＋ A forte chuva em São Paulo nesta quarta-feira, 14, alagou diferentes regiões da capital, levou o órgão Defesa Civil a emitir dois alertas severos e fez a Prefeitura suspender o rodízio de veículos. Carros e ônibus ficaram submersos no Túnel do Vale do Anhangabaú, o lago do Parque Ibirapuera transbordou e a concessionária Aena informou seis voos cancelados no Aeroporto de Congonhas.

A forte chuva que atingiu São Paulo na tarde desta quarta-feira, 14, provocou alagamentos em diferentes regiões da capital. A Defesa Civil emitiu dois alertas severos e advertiu para temporal intenso, acompanhado de raios e ventania.

Em razão das condições climáticas, a Prefeitura suspendeu o rodízio de veículos nesta tarde.

A água invadiu o Túnel do Vale do Anhangabaú, no centro, onde carros e ônibus ficaram submersos, além de áreas do Terminal Bandeira e das estações de metrô Trianon-Masp, na Avenida Paulista, e Liberdade, na Linha 1-Azul.

A chuva também provocou o transbordamento do lago do Parque Ibirapuera, com alagamento de vias próximas.

Às 15h25, toda a cidade entrou em estado de atenção para alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas e dos riscos associados a eventos climáticos na capital.

No Aeroporto de Congonhas, a concessionária Aena informou o cancelamento de duas chegadas e quatro partidas nesta quarta-feira, em razão das condições meteorológicas. "Toda a infraestrutura está disponível para pousos e decolagens, além de todos os serviços para atendimento aos passageiros", afirmou a empresa.

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