Chuva forte alaga ruas, deixa carros submersos e suspende rodízio em São Paulo

São Paulo: às 15h25, toda a cidade entrou em estado de atenção para alagamentos (Paulo Pinto/Agência Brasil)
Repórter
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 18h09.
Última atualização em 14 de outubro de 2026 às 18h19.
A forte chuva em São Paulo nesta quarta-feira, 14, alagou diferentes regiões da capital, levou o órgão Defesa Civil a emitir dois alertas severos e fez a Prefeitura suspender o rodízio de veículos. Carros e ônibus ficaram submersos no Túnel do Vale do Anhangabaú, o lago do Parque Ibirapuera transbordou e a concessionária Aena informou seis voos cancelados no Aeroporto de Congonhas.
A forte chuva que atingiu São Paulo na tarde desta quarta-feira, 14, provocou alagamentos em diferentes regiões da capital. A Defesa Civil emitiu dois alertas severos e advertiu para temporal intenso, acompanhado de raios e ventania.
Em razão das condições climáticas, a Prefeitura suspendeu o rodízio de veículos nesta tarde.
A água invadiu o Túnel do Vale do Anhangabaú, no centro, onde carros e ônibus ficaram submersos, além de áreas do Terminal Bandeira e das estações de metrô Trianon-Masp, na Avenida Paulista, e Liberdade, na Linha 1-Azul.
A chuva também provocou o transbordamento do lago do Parque Ibirapuera, com alagamento de vias próximas.
Às 15h25, toda a cidade entrou em estado de atenção para alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas e dos riscos associados a eventos climáticos na capital.
No Aeroporto de Congonhas, a concessionária Aena informou o cancelamento de duas chegadas e quatro partidas nesta quarta-feira, em razão das condições meteorológicas. "Toda a infraestrutura está disponível para pousos e decolagens, além de todos os serviços para atendimento aos passageiros", afirmou a empresa.
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A chuva alagou o Túnel do Vale do Anhangabaú, áreas do Terminal Bandeira e as estações de metrô Trianon-Masp e Liberdade. O transbordamento do lago do Parque Ibirapuera também alagou vias próximas.
Sim. A Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de veículos na tarde desta quarta-feira, 14, em razão das condições climáticas.
A Defesa Civil emitiu dois alertas severos e advertiu para temporal intenso, com raios e ventania.
Sim. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), toda a cidade entrou em estado de atenção para alagamentos às 15h25.
A concessionária Aena informou o cancelamento de duas chegadas e quatro partidas nesta quarta-feira, 14, por causa das condições meteorológicas. Segundo a empresa, a infraestrutura permaneceu disponível para pousos, decolagens e atendimento aos passageiros.