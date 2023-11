Última semana do mês será marcada por mais chuva em boa parte do país; veja a previsão

Após a chuva que acometeu boa parte do Brasil recentemente, a última semana do mês de novembro será mais uma vez marcada por precipitações em quase todo o país. A região Nordeste é a única que destoa desse padrão, com tempo predominantemente quente e seco ao longo dos próximos dias. O calor, porém, deve ser acompanhado de pancadas de chuva passageiras. Confira a previsão completa abaixo.

Como fica o tempo no Sudeste?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de chuvas intensas para o Sudeste. Os níveis de precipitação devem ultrapassar os 90 mm, especialmente em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em São Paulo, a reta final da primavera será marcada por um tempo típico de verão, com períodos de sol acompanhados por nebulosidade e pancadas mais fortes ao final dos dias.

Como fica o tempo no Centro-Oeste?

O Centro-Oeste seguirá a mesma linha do Sudeste, com trégua na onda de calor e chuvas intensas que também devem ultrapassar os 90 mm. Os destaques ficam com Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal.

Qual é a previsão para o Norte do país?

Nos estados do Norte, a semana começa com instabilidades, o que vai gerar mais chuva, segundo o Climatempo. No Amazonas, Pará, Amapá e Tocantins, os níveis de precipitação devem ser ainda mais intensos. A previsão é de fortes pancadas, acompanhadas por raios e trovoadas, em toda a região. Apesar disso, o tempo ruim será intercalado com sol.

Como fica a previsão do tempo no Nordeste?

Diferentemente do que vai acontecer em outras áreas do Brasil, os nordestinos não terão folga do calor e dos dias quentes secos na faixa norte e leste. Apesar disso, o Inmet alerta para pancadas de chuvas passageiras nos estados do Maranhão, Piauí e Bahia, incluindo ainda áreas do Matopiba.

Como fica a previsão do tempo no Sul?

Por fim, o Sul do país também terá dias chuvosos. As precipitações devem ser intensas e maiores que 90 mm em partes do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. No Paraná, o Inmet não descarta pancadas de chuva, que podem passar de 50 mm. De acordo com a MetSul Meteorologia, o maior volume de chuva deve acontecer entre segunda e quarta-feira