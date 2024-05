Julgamento no TSE que pode cassar mandato de Moro acontece nesta quinta; assista ao vivo

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começa a julgar nesta quinta-feira, 16, as ações que podem levar à cassação do senador Sergio Moro (União-PR).

O julgamento começará com a leitura do relatório do caso pelo ministro Floriano de Azevedo Marques. Depois é a vez do Ministério Público Eleitoral apresentar o parecer sobre a ação. Em seguida, a defesa de Moro, representada pelo advogado Gustavo Guedes, e os advogados dos partidos vão apresentar seus argumentos.

Pelo que Moro é julgado?

Depois de ser absolvido no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), o ex-juiz é acusado pelo PT e pelo PL de abuso de poder econômico nas eleições de 2022. O julgamento agora acontece no TSE.

As siglas argumentam que Moro se beneficiou do período em que cogitou disputar a Presidência da República, quando ainda era filiado ao Podemos. Com abrangência nacional, os eventos que ocorreram durante essa fase teriam garantido recursos e visibilidade, o que desequilibrou a disputa.

Como assistir ao julgamento de Moro?

O plenário está previsto para começar às 11 horas e o TSE vai transmitir as sessões ao vivo pelo canal da corte no YouTube.