Trem pega fogo na zona norte do Rio e passageiros pulam do vagão em chamas; veja vídeo

Um trem pegou fogo na noite deste sábado, 13, em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver passageiros pulando do vagão em chamas e correndo entre os trilhos. As imagens mostram que houve explosões e que o incêndio tomou grandes proporções.

A SuperVia disse que não houve feridos, mas nas redes sociais há relatos sobre pessoas que se machucaram para escapar do incêndio.