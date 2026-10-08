TRE-RJ marca retotalização de votos e Ruas deve ser eleito governador do Rio

RESUMO ＋ O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve nesta quinta-feira, 8, o indeferimento da candidatura de Anthony Garotinho, do Republicanos. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) marcou a retotalização dos votos para governador para sábado, 10, às 15h. Com a exclusão de 274.411 votos, Douglas Ruas, do PL, vence no primeiro turno.

Após o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) manter, nesta quinta-feira, 8, o indeferimento do registro de candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos), o TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) marcou para sábado, 10, às 15h (horário de Brasília), a retotalização dos votos para governador do Rio de Janeiro.

Com a exclusão dos 274.411 votos (3,1%), Douglas Ruas (PL) passa a vencer a eleição para governador ainda no primeiro turno.

Na apuração, Ruas terminou com 49,2% dos votos válidos, enquanto Paes alcançou 42,7%, resultado que levaria a disputa para o segundo turno.

Mais cedo, a coligação do candidato ao governo do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) afirmou que vai recorrer ao STF (Supremo Tribunal Federal) contra a decisão do TSE que anula os votos de Garotinho.

"A coligação entrará com pedido de medida cautelar para garantir a realização do segundo turno da eleição para governador do Estado do Rio de Janeiro, conforme a vontade manifestada pela maioria dos eleitores fluminenses nas urnas no último domingo", diz a nota enviada à imprensa.

Entenda o que aconteceu

Antes das eleições, o TRE-RJ considerou Garotinho inelegível pela condenação em 2018 por ato doloso de improbidade administrativa.

Garotinho chegou a recorrer ao TSE para tentar reverter a decisão, mas o recurso não foi julgado antes da eleição. Por isso, seus votos foram inicialmente computados, enquanto a Justiça Eleitoral aguardava uma definição sobre a validade da candidatura.

No dia seguinte à votação, Garotinho informou que pretendia desistir do recurso apresentado ao TSE. A manifestação levou os ministros a discutir se seria possível retirar o recurso após a eleição, quando já era conhecido o impacto que a eventual anulação dos votos teria sobre o resultado.

Nesta quinta, o relator defendeu a manutenção do indeferimento da candidatura. O entendimento foi acompanhado pelos ministros Estela Aranha, André Mendonça, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques.

Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior divergiram. Os dois defenderam uma solução que preservasse os votos de Garotinho e permitisse a realização de um segundo turno.

Por 5 votos a 2, prevaleceu o entendimento do relator. Com isso, o TSE determinou a comunicação ao TRE-RJ para que adote as providências cabíveis.

O que é retotalização dos votos?

A retotalização não significa uma nova contagem dos votos. Os registros das urnas permanecem os mesmos. O que muda, segundo o TRE, é o cálculo da Justiça Eleitoral, que passa a considerar os votos de Garotinho na definição dos votos válidos e, consequentemente, no resultado final da eleição.