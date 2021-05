Teich diz que não tinha autonomia para conduzir Ministério da Saúde

O ex-ministro da Saúde Nelson Teich, que esteve à frente da pasta entre abril e maio de 2020, afirmou à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 nesta quarta-feira, 5, que foi demitido por discordar do presidente Jair Bolsonaro em relação ao uso da cloroquina para tratar a doença, mesmo sem comprovação científica.

Teich afirmou que não tinha autonomia nem liderança para conduzir o ministério e que não era consultado sobre certos assuntos, como a distribuição de cloroquina. “As razões da minha saída do ministério são públicas. Elas se devem basicamente à constatação que não teria a autonomia e a liderança que imaginava indispensáveis ao exercício do cargo”, disse.

“Essa falta de autonomia ficou mais evidente em relação às divergências do governo quanto à eficácia da extensão do uso do medicamento cloroquina para tratamento da covid-19”, reforçou Teich, sucessor de Luiz Henrique Mandetta no ministério. O posicionamento do presidente foi de encontro com o dos dois ex-ministros.

Sobre a demissão, Teich disse que "o pedido específico (de exoneração) foi pelo desejo de ampliação do uso da cloroquina", mas ressaltou que esse era "um problema pontual, que refletia uma falta de autonomia e uma falta de liderança".

Teich disse que tinha “convicção pessoal, baseada em estudos”, de que não havia evidência de eficácia para liberar a cloroquina, mas o Planalto discordava. “Existia um entendimento diferente por parte do presidente, que era amparado na opinião de outros profissionais, até do Conselho Federal de Medicina, que, naquele momento, autorizou a extensão do uso, e isso foi o que motivou a minha saída”, explicou.

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI, perguntou quando exatamente Teich decidiu pedir a exoneração. O ex-ministro contou que tomou a decisão em uma semana em que Bolsonaro se encontrou com empresários e anunciou que o uso da cloroquina seria expandido. “À noite, teve uma live em que ele coloca que espera que, no dia seguinte, vá acontecer isso, a expansão do uso. No dia seguinte, peço minha exoneração”, disse.

O ex-ministro disse que não foi informado sobre a produção de cloroquina pelo Exército. O envio do medicamento a estados e municípios também não passou pela orientação do ministério, segundo Teich. “No que vivi naquele período, a gente nem falava em cloroquina”, afirmou.

A CPI foi instalada em 27 de abril, após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso determinar a abertura. Estão previstas para quinta-feira, 6, as oitivas do atual ministro, Marcelo Queiroga, e do presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres.

Na terça-feira, 4, a comissão ouviu o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que ocupou o cargo antes de Teich. No depoimento, Mandetta afirmou que Bolsonaro discordava das recomendações de isolamento social e que o presidente foi avisado sobre a possibilidade de colapso do sistema de saúde.

Mandetta também disse que o presidente tinha um “assessoramento paralelo”, com médicos que não faziam parte da equipe do ministério e defendiam o uso de medicamentos sem eficácia comprovada, como a cloroquina. Segundo o ex-ministro, a recomendação de uso do remédio não partiu do ministério. O vereador Carlos Bolsonaro, filho de Bolsonaro, participava de algumas reuniões e tomava notas.

