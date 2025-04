Tarcísio troca comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo; veja quem assume

O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nomeou o coronel José Augusto Coutinho como o novo comandante-geral da Polícia Militar. Ele substituirá o coronel Cássio Araújo de Freitas, que estava no posto desde janeiro de 2023. Araújo de Freitas irá para a reserva. A informação foi publicada nesta quinta-feira, 17, no Diário Oficial do Estado (DOE).

O novo comandante-geral é doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública e bacharel em Educação Física e tem mais de 33 anos de carreira na PM. Ele ocupava, desde fevereiro de 2024, o cargo de subcomandante da corporação.

Augusto Coutinho exerceu diferentes funções de comando e liderança à frente de áreas estratégicas da instituição, como a Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA), o Comando do Policiamento de Choque e a Chefia do Estado-Maior da PM.

Com a nomeação de Coutinho, o cargo de subcomandante será assumido pelo coronel Erick Gomes Bento, atual Chefe do Gabinete do Comando Geral da PM.

“O coronel Cássio cumpriu seu papel com maestria. Um profissional extremamente capacitado e operacional, que esteve conosco na linha de frente do combate ao crime organizado e apresentou os melhores índices de produtividade da história da instituição”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, em nota.

Em publicação no Instagram, Tarcísio agradeceu os serviços prestados pelo Coronel Cássio e disse que tem uma "eterna gratidão" pelo ex-comandante-geral.

Desafio de sensação de insegurança e aumento da letalidade policial

A mudança acontece em meio ao aumento da preocupação da população com a violência urbana. Pesquisas de opinião, como a divulgada pelo instituto Quaest, mostram que a segurança pública é a principal preocupação do brasileiro. Apesar da queda no número de roubos no Estado, crimes violentos, como a morte de um ciclista próximo ao Parque do Povo, reforçam a sensação de insegurança.

Além disso, a letalidade policial cresceu desde o início da gestão Tarcísio. Segundo dados do Grupo de Atuação Especial da Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial, do Ministério Público, as mortes cometidas por policiais militares aumentaram 65% em 2024 na comparação com o ano anterior.

No ano passado, foram 760 pessoas mortas por polícias militares, contra 460 em 2023. A média é de duas pessoas mortas pela PM por dia. Do total, 640 foram praticadas por policiais em serviço, ou seja, trabalhando, e 120, de folga.