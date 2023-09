SP tem chuva forte e granizo após dias de calor intenso na cidade

Após dias de intenso calor em São Paulo, o tempo passa por uma mudança abrupta na cidade. Uma forte chuva atinge a capital paulista na tarde desta quarta-feira, 27, com granizo e nuvens carregadas sobre a região central. A previsão é de que a temperatura caia ao longo dos próximos dias.

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura de São Paulo, a propagação de uma frente fria ao largo do litoral está promovendo a mudança na direção dos ventos.

Fique por dentro das últimas notícias no WhatsApp da Exame. Inscreva-se aqui 👉 https://t.ly/6ORRo

Por consequência, áreas de instabilidade estão se formando e provocando chuva. Foram registradas quedas de granizo em regiões como Santa Ifigênia e Aclimação.

Ainda segundo o órgão, as chuvas têm potencial para rajadas de vento de 60 km/h, com descargas elétricas e rajadas de vento. Há potencial para formação de alagamentos. "A temperatura apresenta declínio, e a mínima prevista de 18 °C será observada no fim da noite", disse.

Nesta quarta, a média da temperatura máxima alcançou os 32,7 °C, e os menores índices de umidade se aproximaram dos 40%. Conforme informações do banco de dados do CGE, setembro registrou, até o momento, 47,3 mm de chuva, o que equivale a aproximadamente 69,2% dos 68,3 mm previstos para o mês.

Próximos dias

Nos próximos dias, os ventos úmidos que sopram do mar favorecem a entrada de umidade e do ar mais frio. A quinta-feira, 28, deve ter céu encoberto e períodos, com garoa e chuva leve. O CGE alerta a população para a queda abrupta de temperatura, com mínima de 15 °C e máxima de apenas 19 °C.

Na sexta-feira, 29, o dia começa com muitas nuvens, chuviscos e leve sensação de frio. Entre o fim da manhã e a tarde, acontecem poucas aberturas de sol que facilitam a elevação da temperatura. Não há previsão de chuva significativa. Mínima de 15 °C e máxima de 22 °C.