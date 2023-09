Madrugada desta quarta-feira foi a mais quente do ano em São Paulo

A capital paulista registrou a madrugada mais quente deste ano, com temperatura mínima de 26,8 °C. O valor foi observado às 3h na estação do Mirante de Santana, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), onde é medida a temperatura oficial da cidade.

No último domingo, São Paulo teve a maior temperatura máxima desde 1943, com 36,5 °C, mas a madrugada não foi tão quente quanto a desta quarta-feira e a mínima ficou em 23,5 °C.

Apesar do tempo abafado e do calor do início da tarde (33,8 °C às 14h ), os paulistanos vão enfrentar uma queda brusca de temperatura a partir desta noite. Segundo o Inmet, a temperatura nesta quinta-feira deve ficar entre 16 °C (mínima) e 20 °C (máxima) — uma queda de mais de 10 °C em menos de 24 horas. O motivo é a chegada de uma frente fria, que já provoca rajadas de vento.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura de São Paulo, as rajadas de vento podem chegar a 60 quilômetros por hora e não está descartada a ocorrência de chuvas, com descargas elétricas e potencial para alagamentos. Já chove fraco em áreas do Vale do Paraíba e no litoral do estado.

Na sexta-feira, o dia deve começar nublado, com chuviscos e frio. A partir do fim da manhã os termômetros devem começar a subir e a previsão é que de máxima de 22 °C.

Conforme informações do banco de dados do CGE, até o momento setembro registrou 47,3 milímetros de chuva, o que equivale a aproximadamente 69,2% do volume esperado para o mês.