Sobe para 26 o número de vítimas de deslizamento na Malásia

O número de mortos por um deslizamento em um acampamento da Malásia subiu para 26, após ser encontrado o corpo de um homem abraçado a um cachorro, enquanto os socorristas continuavam nesta quarta-feira, 21, as buscas no terreno lamacento.

Sete pessoas continuam desaparecidas após o deslizamento na última sexta-feira em uma fazenda na região de Batang Kali, ao norte da capital Kuala Lumpur.

Cerca de 680 pessoas de várias agências participaram das tarefas de resgate.

As equipes de emergência escavaram nesta quarta-feira até chegar ao corpo de um homem que estava abraçado a seu cachorro, contou à AFP o subdiretor de operações do departamento de incêndios e resgate do estado de Selangor, Hafisham Mohamad Noor.

O corpo sem vida do homem foi levado a um hospital enquanto o do cão foi entregue a veterinários, acrescentou.

Na noite de terça-feira, foi recuperado o corpo sem vida de uma menina. O chefe da polícia local, Suffian Abdullah revelou que a criança tinha entre 6 e 10 anos e que estava sob 5 metros de terra.

"Quando a encontramos, a vítima estava vestida com calças cor-de-rosa e camiseta de dormir", afirmou Abdullah à imprensa.

Entre os 26 mortos, oito são crianças.

As autoridades disseram que havia mais de 90 pessoas neste acampamento sem licença, propriedade de uma granja orgânica, quando ocorreu o deslizamento de terra na madrugada de sexta-feira.

Mais de 60 pessoas foram resgatadas ou encontradas a salvo.

Os deslizamentos de terra são comuns na Malásia após chuvas intensas, que são frequentes no final do ano. No entanto, não foram registradas tempestades na região durante a noite do desastre.

