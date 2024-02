Sisu 2024: lista de espera é divulgada; saiba como consultar

O Ministério da Educação anunciou que a partir desta sexta-feira, 16, os candidatos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 que manifestaram interesse em participar da lista de espera do programa poderão acessar o resultado da seleção.

Segundo o MEC, o resultado deve ser consultado no site das instituições públicas de educação superior participantes do programa. Cabe aos candidatos acompanhar as convocações efetuadas pelas universidades.

A lista de espera poderá ser utilizada durante todo o ano de 2024 pelas instituições participantes do Sisu, para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular. As datas de matrícula e início da aulas serão definidas em edital próprio de cada instituição participante, de acordo com o MEC.

O programa oferece, ao todo, 264.360 vagas em universidades públicas, distribuídas entre 127 instituições de educação superior participantes. Neste ano, o MEC não realizará o processo em junho, ou seja, esta edição vai alocar candidatos tanto para o primeiro quanto para o segundo semestre letivo.

Que horas sai o resultado da lista de espera do Sisu?

Diferente da chamada regular, o resultado da lista de espera não será divulgada pelo MEC.

Como acessar o resultado da lista de espera do Sisu?

Para consultar o resultado da lista de espera, o candidato deve acessar o site da universidade que tenha manifestado interesse. Por isso, é importante verificar as informações no site da universidade e redes sociais. A convocação pode ocorrer no decorrer de todo o ano de 2024.

Calendário do Sisu

Inscrição: 22 a 25 de janeiro de 2024

Resultado: 30 de janeiro de 2024

Matrícula dos selecionados: 1º a 7 de fevereiro de 2024

Manifestação de interesse na lista de espera: 30 de janeiro a 7 de fevereiro de 2024

O que é e como funciona o Sisu?

O Sisu é o sistema eletrônico gerido pelo Ministério da Educação no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).

A cada edição, as instituições públicas de ensino superior que optam por participar do Sisu ofertam vagas em seus cursos. Ao final do período de inscrições, são selecionados, por curso e modalidade de concorrência, em ordem de classificação, os candidatos dentro do número de vagas ofertadas.

A inscrição é gratuita, em uma única etapa e feita pela Internet por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.