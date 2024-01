Sisu 2024: inscrições para lista de espera começam nesta terça-feira; saiba como participar

O Ministério da Educação (MEC) abre nesta terça-feira, 30, o processo de inscrição para a lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024.

O resultado da chamada regular também será divulgado hoje. As inscrições ocorreram de 22 a 25 de janeiro e as matrículas acontecem do dia 1º ao dia 7 de fevereiro.



O programa oferece, ao todo, 264.360 vagas em universidades públicas, distribuídas entre 127 instituições de educação superior participantes.

Neste ano, o MEC não realizará o processo em junho, ou seja, esta edição vai alocar candidatos tanto para o primeiro quanto para o segundo semestre letivo.

Como se inscrever na lista de espera do Sisu 2024?

Caso o candidato não seja selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse na lista de espera de uma das opções de curso até 7 de fevereiro.

Para participar é necessário acessar a página do Sisu e realizar o login com a conta do Gov.br.

Depois, o candidato deve escolher em qual das opções de curso deseja concorrer na lista de espera. Caso deseje alterar, basta selecionar a opção para se retirar da participação da lista de espera.

Quando sai o resultado da lista de espera do Sisu?

Para consultar o resultado da lista de espera, o candidato deve acompanhar as convocações junto à instituição de ensino na qual tenha manifestado interesse. Por isso, é importante verificar as informações no site da universidade e redes sociais. A convocação pode ocorrer após o início das aulas.

Quem pode participar da lista de espera do Sisu?

Para participar da lista de espera, o estudante deve ter feito a inscrição no programa dentro do prazo regular e não ter sido selecionado em nenhum opção de curso.

Que horas sai o resultado da primeira chamada do Sisu 2024?

O resultado da chamada regular será divulgado nesta terça-feira, 30, no site do Sisu. O MEC não revela qual o horário que a lista dos selecionados será liberada para consulta. Nas edições anteriores do programa, os candidatos conseguiram acessar o resultado a partir das 9h.

Como acessar o resultado da primeira chamado do Sisu 2024?

Para acessar o resultado é necessário logar na sua conta do Gov.br no site do Sisu no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (https://acessounico.mec.gov.br/sisu).

Quando o resultado estiver disponível será possível verificar os selecionados na chamada regular.

Calendário do Sisu

Inscrição: 22 a 25 de janeiro de 2024

Resultado: 30 de janeiro de 2024

Matrícula dos selecionados: 1º a 7 de fevereiro de 2024

Manifestação de interesse na lista de espera: 30 de janeiro a 7 de fevereiro de 2024

O que é e como funciona o Sisu?

O Sisu é o sistema eletrônico gerido pelo Ministério da Educação no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).

A cada edição, as instituições públicas de ensino superior que optam por participar do Sisu ofertam vagas em seus cursos. Ao final do período de inscrições, são selecionados, por curso e modalidade de concorrência, em ordem de classificação, os candidatos dentro do número de vagas ofertadas.

A inscrição é gratuita, em uma única etapa e feita pela Internet por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.