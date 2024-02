Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, é entrevistado pela EXAME nesta segunda

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, será entrevistado pela Exame nesta segunda, 26, às 10h40, no programa Macro em Pauta, da EXAME. A entrevista será transmitida ao vivo pelo canal da EXAME no YouTube e também no site. Assista abaixo.

Na entrevista, Costa Filho falará sobre os planos do governo para o setor aéreo, com destaque para o programa Voa Brasil, que promete passagens aéreas a R$ 200 para alguns públicos, e para o setor de portos. O governo planeja novos investimentos e parcerias no setor, para facilitar o escoamento de exportações brasileiras.

Costa Filho (Republicanos) é ministro de Portos e Aeroportos desde setembro de 2023. Com 41 anos, ele nasceu em Recife e atua em cargos públicos desde 2005, quando foi eleito vereador pela cidade que nasceu. Também foi secretário de Turismo de Pernambuco, deputado estadual e, desde 2019, deputado federal pelo estado.