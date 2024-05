Senado adia votação do Mover e da taxação de importados de até US$ 50

O Senado Federal adiou para a próxima terça-feira, 4, a votação do projeto de lei que regulamenta o Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover) e prevê cobrança de 20% de imposto de importação sobre compras internacionais de até US$ 50.

O adiamento foi confirmado pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). O senador afirmou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, garantiu que os incentivos ao setor automotivo definidos pelo programa Mover não perderão os efeitos.

“Ele (Pacheco) teve a garantia de que esta lacuna temporal, de dias, é possível resolver. Os contratos não caducarão. Os investidores podem ficar tranquilos que será suprido”, disse Wagner a jornalistas quanod foi questionado sobre uma eventual insegurança jurídica para as montadoras.

A votação do projeto ganhou repercussão após a inclusão do fim da isenção do imposto de importação para compras de até US$ 50 como um "jabuti" — no jargão do Legislativo, quando um tema é incluído em proposta de assunto diferente.

*Mais informações em instantes