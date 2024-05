Rua desmorona em Gramado, na Serra Gaúcha, após fortes chuvas

Uma rua de Gramado, município da Serra Gaúcha, desmoronou neste domingo, 12, em decorrência da sequência de chuvas que atinge o Rio Grande do Sul. O asfalto cedeu com a infiltração do solo, afetando também a estrutura de residências.

A Rua Henrique Bertoluci fica no bairro Piratini, perto do centro da cidade. É uma das áreas que tiveram ordem de evacuação pela prefeitura em razão do risco de acidentes. Segundo a administração municipal, Gramado tem 16 pontos com necessidade de evacuação.

Como muitas pessoas ainda circulavam no bairro onde ocorreu o desmoronamento, algumas áreas de risco foram isoladas por tapumes no fim de semana. Segundo a prefeitura, algumas casas começaram a colapsar com o aumento das chuvas.

"A gente compreende como é difícil sair da nossa casa, mas esse momento exige isso", alertou o prefeito Nestor Tissot (PP) em vídeo publicado em redes sociais. As autoridades também pedem que a população não circule nessas áreas para fazer fotos ou vídeos, e que saia de casa somente quando necessário.

Desde o início dos temporais, sete pessoas morreram em Gramado por causa de deslizamentos. A cidade tem quase mil desalojados e desabrigados.

Em todo o Rio Grande do Sul morreram 147 pessoas devido ao desastre climático. O estado ainda tem 127 pessoas desaparecidas. Entre desalojados e pessoas em abrigos já são mais de 619 mil.