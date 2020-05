RJ ultrapassa marca de 4 mil óbitos e acumula 39 mil casos de coronavírus

Segundo o boletim divulgado pela secretaria de saúde do estado, o Rio ultrapassou confirmou, nas últimas 24 horas, 112 novas mortes pela doença, chegando ao total de 4.105 óbitos. Também foram confirmados novos 1.386 casos de covid em território fluminense, totalizando 39.298 contaminadas pelo coronavírus desde o início da pandemia no estado.

As cidades com mais casos confirmados são:

Rio de Janeiro – 22.466

Niterói – 2.041

Nova Iguaçu – 1.274

Duque de Caxias – 1.246

Itaboraí – 938



Os municípios com mais óbitos confirmados são:

Rio de Janeiro – 2.831

Duque de Caxias – 187

Nova Iguaçu – 142

São Gonçalo – 92

Niterói – 89



Reabertura em Duque de Caxias

A Justiça determinou, nesta segunda-feira, que a prefeitura de Duque de Caxias suspenda o decreto de reabertura do comércio, como revelou o blog de Ancelmo Gois. Conforme a ação civil ajuizada pela Defensoria Pública estadual, a cidade deve cumprir ações de isolamento e distanciamento necessárias ao enfrentamento da Covid-19, sob pena de multa diária de R$ 10 mil a ser imposta ao prefeito Washington Reis.

A prefeitura, em nota, esclarece que ainda não foi intimada da decisão e, assim que isso acontecer, a Procuradoria Geral do Município irá apresentar defesa cabível.

A determinação foi concedida pela juíza Elizabeth Maria Saad, da 3ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ). A magistrada aponta a suspensão do decreto até a apresentação, no prazo de 48 horas, de “laudo técnico contrário às evidências científicas postas nacional e internacionalmente demostrando à população que o ato municipal não implica em risco à saúde pública e maior impacto social.”

De acordo com dados da secretaria estadual de saúde do Rio, Caxias tem 185 óbitos de pessoas por coronavírus, o que a torna a segunda cidade com mais mortes no estado, atrás apenas da capital. Em relação ao número de casos, o município ocupa a quarta colocação no Rio, com 1.246 pacientes.