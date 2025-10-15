Brasil

Brasil vai se reunir com os EUA para discutir minerais críticos, diz ministro de Minas e Energia

Ministro de Minas e Energia foi convocado para dar explicações na Câmara sobre denúncias envolvendo petróleo venezuelano, urânio e Itaipu

Brasil e Eua: ministro afirma que países vão se encontrar (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 13h25.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta quarta-feira, 15, que o governo brasileiro foi convidado pelos Estados Unidos para uma reunião sobre minerais críticos, em meio à reaproximação diplomática entre os dois países, após a ligação entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, na semana passada. Segundo ele, o encontro marcará o início de uma nova fase de cooperação na área energética.

"Depois desse restabelecimento de diálogo com Trump, estou convidado pela primeira vez para discutir com o secretário de Minas e Energia dos Estados Unidos. Fui convidado para uma reunião sobre minerais críticos. Tenho certeza de que essa relação se dará de forma altiva e respeitando os interesses do povo brasileiro", afirmou o ministro, durante audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) da Câmara.

O presidente Lula deve participar, nos próximos dias, da cerimônia de instalação do Conselho Nacional de Minerais Estratégicos, no Ministério de Minas e Energia. O colegiado vai coordenar políticas para o aproveitamento dos insumos de alto valor tecnológico. Segundo o ministro, o governo quer “garantir soberania sobre as riquezas minerais”.

Minerais críticos

Os chamados minerais críticos — como lítio, nióbio, cobre e terras raras — são insumos essenciais para a transição energética global e para a produção de baterias, semicondutores e painéis solares. O tema tem se tornado um dos eixos centrais da disputa geopolítica entre Estados Unidos e China, e o Brasil é visto como um dos poucos países com potencial para ampliar a oferta desses recursos de forma sustentável.

Nos últimos anos, o governo americano tem buscado firmar parcerias bilaterais para reduzir a dependência de cadeias produtivas de Pequim. O Brasil, por sua vez, tenta equilibrar a aproximação com Washington e os acordos de cooperação técnica já firmados com países como China e Índia, que também disputam o acesso às jazidas brasileiras de lítio e nióbio.

Silveira defendeu que a parceria com os Estados Unidos deve priorizar a soberania nacional e o aproveitamento estratégico das reservas brasileiras. "O Brasil tem papel fundamental nesse tabuleiro global e não abrirá mão de agregar valor à sua produção", disse.

Apagão

O ministro também comentou o apagão que atingiu sete estados na madrugada de terça-feira. Ele negou que o episódio represente falha estrutural e disse que o sistema respondeu de forma “matemática”.

"Nós não tivemos apagão em nosso governo. É um equívoco chamar de apagão um episódio em que não houve interrupção total de energia. Tivemos duas interrupções parciais, e o sistema funcionou muito bem. Ele funcionou tão bem que impediu que hospitais fossem atingidos", afirmou.

Segundo Silveira, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico foi acionado de imediato e o fornecimento restabelecido em cerca de uma hora e meia.

