Repercussões: Castello não sabia da demissão; deputados apontam perdas bilionárias para Petrobras

O agora ex-presidente da Petrobras , Roberto Castello Branco, não foi comunicado pelo presidente Jair Bolsonaro de sua demissão, apurou EXAME com fontes da estatal. Na noite desta sexta-feira, 19, o Ministério de Minas e Energia divulgou uma nota anunciando o general Joaquim Silva e Luna como novo presidente da Petrobras. Bolsonaro publicou a nota em suas redes sociais.

Castello Branco, que está em regime de home office em sua casa em Petropólis, região serrana do Rio, havia deixado claro que não pediria demissão do cargo diante da crise instalada pelo aumento do preço da gasolina.

A Petrobras anunciou na quinta-feira, 18, mais um reajuste nos preços dos combustíveis. Segundo a estatal, a partir desta sexta-feira, os preços médios nas refinarias são de R$ 2,48 por litro para a gasolina e R$ 2,58 por litro para o diesel. Trata-se do quarto aumento do ano nos preços da gasolina e o terceiro no diesel.

Bolsonaro havia dado sinais de que poderia intervir na Petrobras em sua live semanal, na quinta-feira, 18. Insatisfeito com o aumento de preços “fora da curva” promovido pela companhia, o chefe do Executivo disse que “alguma coisa vai acontecer” com a estatal nos próximos dias. Desde o início das ameaças de uma nova greve dos caminhoneiros, o presidente tem alternado entre falas favoráveis ao livre mercado e discursos intervencionistas.

Parlamentares reagiram nas redes sociais sobre a troca de comando na Petrobras nas redes sociais:

Enquanto isso, Petrobras perde 30 bi de valor de mercado com anúncio de demissão do seu presidente. Bolsonaro adotando política de Maduro. O gado aplaude. — Kim Kataguiri 🇧🇷 (@KimKataguiri) February 19, 2021

No lugar, mais um general do Exército. Péssimo sinal dado aos investidores. A crise tende a se agravar na segunda-feira. — Júlio Delgado (@depjuliodelgado) February 19, 2021

Mas há quem no Congresso apoie a decisão de Bolsonaro, mesmo em partidos da oposição. "Até o governo Temer, o país esperava os reajustes nos preços internacionais dos combustíveis se consolidar para daí promover reajustes. Se o novo presidente da Petrobras adotar esse tipo de política, poderemos ter avanços que favoreçam os brasileiros", diz o senador Jean Paul Prates (PT/Rio Grande do Norte).