Após reajuste, gasolina ainda pode subir 5% nas próximas semanas

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 18, mais um reajuste nos preços dos combustíveis. Segundo a estatal, a partir de amanhã, os preços médios nas refinarias serão de R$ 2,48 por litro para a gasolina e R$ 2,58 por litro para o diesel. Trata-se do quarto aumento do ano nos preços da gasolina e o terceiro no diesel.

Para ter uma ideia, em dezembro do ano passado, o litro da gasolina custava em média 1,84 real, enquanto o do diesel custava 2,02 reais. Os reajustes seguidos são explicados pelo preço do petróleo no mercado externo. Vale destacar que a Petrobras segue a política de preço de paridade internacional. De janeiro até agora, o petróleo já subiu cerca de 30%.

“Uma série de fatores têm impactado no preço do petróleo, como a restrição da produção pela Opep e a queda de 40% da produção no Texas devido ao frio”, explica Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos.

Que tal investir com especialistas que selecionam os melhores fundos para o seu perfil? Conheça a EXAME Research

O economista fez um cálculo e afirma que considerando os preços internacionais ainda há espaço para que os preços continuem subindo. A estimativa é de um potencial de alta de cerca de 5%. O cálculo considera o preço internacional, o preço do barril em dólar e o da gasolina em reais, além dos impostos. “Este cálculo é para curtíssimo prazo, no máximo duas semanas já que o mercado é muito volátil.”

Impostos sobre os combustíveis

Em nota divulgada, a Petrobras afirma que os reajustes praticados têm influência limitada sobre os preços percebidos pelos consumidores finais. A companhia explica que o preço da gasolina e do diesel vendidos na bomba do posto revendedor é diferente do valor cobrado nas refinarias da Petrobras.

“Até chegar ao consumidor são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis, além das margens brutas das companhias distribuidoras e dos postos revendedores de combustíveis.” Para ter uma ideia, na bomba de gasolina incidem impostos como PIS e Cofins, ICMS e Cide.

Disse ainda que as revisões de preços feitas podem ou não se refletir no preço final ao consumidor. “Como a legislação brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, a mudança no preço final dependerá de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de combustíveis.”

Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa, acrescenta que além dos tributos, o reajuste acaba pesando porque incide em toda a cadeia do combustível e ele é repassado até chegar ao consumidor.

Acima de R$ 5

E os repassem foram feitos e chegaram nas bombas. Um levantamento realizado pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, apontou que o preço médio da gasolina comum no Brasil registrou alta de 4,08% na primeira quinzena de fevereiro e ficou acima de 5 reais. É o valor mais alto em mais de um ano.

Pelos dados, nos primeiros quinze dias de fevereiro, o litro do combustível foi comercializado, em média, R$ 5,04 reais. Em janeiro, o valor médio cobrado nos postos do País foi de 4,844 reais. Esta é a oitava alta seguida registrada no preço da gasolina. De junho de 2020 até a primeira quinzena de fevereiro deste ano, o combustível ficou 21,7% mais caro.

São Paulo foi o estado com o menor valor médio da gasolina: o litro custou, em média, 4,63 reais nos postos paulistas na primeira quinzena deste mês. Já o Acre registrou o litro mais caro, 5,48 reais. A maior alta de preços na quinzena ocorreu no Amazonas (5,74%) e a menor, na Paraíba (2,7%). Todos os estados tiveram aumento no valor médio do litro do combustível.

Estado Média de Fevereiro (1ª Quinzena) Média Janeiro Variação (Valor) Variação Percentual AC 5,481 5,269 0,2116 4,02% AL 5,242 5,081 0,1611 3,17% AM 4,920 4,653 0,2673 5,74% AP 4,745 4,575 0,1703 3,72% BA 4,990 4,780 0,2096 4,39% CE 5,093 4,885 0,2075 4,25% DF 5,059 4,827 0,2325 4,82% ES 5,056 4,843 0,2131 4,40% GO 5,030 4,884 0,1459 2,99% MA 5,039 4,830 0,2083 4,31% MG 5,136 4,945 0,1916 3,88% MS 5,026 4,817 0,2096 4,35% MT 5,063 4,872 0,1905 3,91% PA 5,214 5,030 0,1837 3,65% PB 4,903 4,774 0,1291 2,70% PE 5,045 4,820 0,2250 4,67% PI 5,076 4,864 0,2120 4,36% PR 4,722 4,503 0,2192 4,87% RJ 5,349 5,152 0,1967 3,82% RN 5,132 4,955 0,1763 3,56% RO 5,174 4,947 0,2275 4,60% RR 4,798 4,599 0,1990 4,33% RS 4,978 4,817 0,1611 3,35% SC 4,657 4,461 0,1967 4,41% SE 5,074 4,910 0,1643 3,35% SP 4,639 4,461 0,1777 3,98% TO 5,191 5,000 0,1914 3,83% Total Geral 5,042 4,844 0,1977 4,08%

Entre as capitais, a cidade do Rio de Janeiro teve a gasolina mais cara nos postos de combustíveis do Brasil na primeira quinzena deste mês, 5,33 reais o litro, em média, seguida de perto pela capital do Acre, Rio Branco ( 5,31 reais o litro, em média). Já em Curitiba, no Paraná, registrou o preço médio mais barato: R$ 4,59, acompanhada pela cidade de São Paulo, com R$ 4,63, em média, pelo litro de gasolina.