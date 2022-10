Raquel Lyra x Marília Arraes: quem está à frente nas pesquisas em PE?

O segundo turno das eleições 2022 acontece no próximo dia 30 de outubro, com votação para presidente em todo o Brasil e governador em 12 estados. Em Pernambuco, um dos estados que terão segundo turno para o governo, disputam as candidatas Raquel Lyra (PSDB) e Marília Arraes (Solidariedade).

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo toda manhã no seu e-mail. Cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta

Arraes terminou na frente no primeiro turno, com 23,97% dos votos (1,17 milhões de votos), contra 20,58% de Lyra (1,0 milhão).

As vagas ao segundo turno foram altamente disputadas, com outros três candidatos fazendo mais de 18% dos votos (Anderson Ferreira, do PL, Danilo Cabral, do PSB, e Miguel Coelho, do União Brasil). Veja aqui os resultados do primeiro turno detalhados.

Nas pesquisas de intenção de voto, porém, Raquel Lyra aparece à frente contra Arraes até o fim desta quarta-feira, 26.

Por ora, a única grande pesquisa divulgada em Pernambuco no segundo turno foi do instituto Ipec, que fez duas rodadas no estado desde a votação no primeiro turno. Uma pesquisa da Real Time Big Data também estava prevista para ser divulgada, mas o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) suspendeu a divulgação por inconsistências na nota fiscal.

VEJA TAMBÉM: Qual o número das candidatas ao governo de Pernambuco no 2º turno?

Ipec - 25/10

Data: divulgada em 25 de outubro

Em votos totais, incluindo brancos, nulos e indecisos:

Raquel Lyra: 51%

51% Marília Arraes: 43%

43% Branco/nulo: 3%

3% Não sabe ou não respondeu: 3%

Em votos válidos, quando excluídos os que não indicaram um candidato:

Raquel Lyra: 54%

54% Marília Arraes: 46%

O levantamento foi contratado pela TV Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-04280/2022. Foram entrevistados 2 mil eleitores entre 23 e 25 de outubro e a margem de erro é de dois pontos percentuais.

Ipec - 11/10

Data: divulgada em 11 de outubro

Em votos totais, incluindo brancos, nulos e indecisos:

Raquel Lyra: 50%

50% Marília Arraes: 42%

42% Branco/nulo: 4%

4% Não sabe ou não respondeu: 3%

Em votos válidos, quando excluídos os que não indicaram um candidato:

Raquel Lyra: 54%

54% Marília Arraes: 46%

O levantamento foi contratado pela TV Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04635/2022. Foram entrevistados 2 mil eleitores entre 9 e 11 de outubro e a margem de erro é de dois pontos percentuais.