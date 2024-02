Prouni: MEC adia novamente a divulgação dos resultados da 2ª chamada; lista deve sair na sexta

O Ministério da Educação (MEC) adiou pela segunda vez a divulgação dos resultados dos pré-selecionados para a segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao processo do primeiro semestre de 2024.

Anteriormente, a liberação da lista estava prevista para terça-feira, 27, depois para quarta-feira, 28. Agora, consta no site oficial do programa que os pré-selecionados serão disponibilizados na sexta-feira, 1. Nas redes sociais, estudantes reclamaram do atraso e questionaram que o MEC não divulgou nenhum aviso oficial sobre os adiamentos.

Procurado pela EXAME, o ministério não explicou o motivo do atraso e disse que as equipes estão trabalhando para divulgar os resultados "o mais rápido possível". A pasta não cravou quando os selecionados serão divulgados.



"As equipes técnicas da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Stic) e da Secretaria de Educação Superior (Sesu) estão trabalhando para divulgar os resultados da segunda chamada do Prouni o mais rápido possível.", afirmou a pasta em nota.

Esse é o segundo problema na liberação de resultados de programas de acesso ao ensino superior da pasta neste semestre. Na chamada regular do Sisu, uma primeira versão da lista de pré-selecionados foi divulgada com erros, e estudantes que apareciam aprovados em um dia, não foram contemplados como a vaga quando a lista oficial foi disponibilizada.

Como acessar o resultado da segunda chamado do Prouni 2024?

Para acessar o resultado é necessário acessar sua conta do Gov.br no site do Prouni no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (https://acessounico.mec.gov.br/prouni).Quando o resultado estiver disponível será possível verificar os selecionados na chamada regular.

Quando sai o resultado da segunda chamada do Prouni?

O resultado da segunda chamada está previsto para ser divulgado nesta sexta-feira, 1. Inicialmente, a lista deveria ter sido disponibilizada na terça-feira, 27.

Que horas sai o resultado da 2º chamada do Prouni 2024?

O resultado da segunda chamada deve divulgado nesta sexta-feira, 1, no site do Prouni. A lista deve estar disponível até o fim da tarde. Na primeira chamada, os resultados foram liberados para acesso às 16h.

A EXAME procurou o ministério para confirmar a liberação da lista de aprovadas e aguardar o posicionamento da pasta.

Calendário do Prouni

Inscrição: 29/1 a 2/2

Resultado 1ª chamada: 6/2

Resultado 2ª: 27/2*

Inscrição da lista de espera: 14 e 15/3

Resultado da lista de espera: 18/3

*Resultado adiado

Quem pode se inscrever no Prouni?

O candidato pré-selecionado deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo, para obter a bolsa integral, que cobre a totalidade do valor da mensalidade do curso. Já para a bolsa parcial, que cobre (50%) do valor da mensalidade, a renda mensal per capita exigida é de até 3 salários mínimos. Para participar do Prouni é preciso atender a pelo menos uma das seguintes condições:

tenha cursado:

o ensino médio integralmente em escola da rede pública;

o ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista; e

o ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

seja pessoa com deficiência, na forma prevista na legislação; e

seja professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica. Neste caso não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos

O que é Prouni?

O Prouni é programa que oferta vagas em instituições particulares de ensino superior com bolsas de estudo de 50% e 100%.

Quem criou o Prouni?

O programa Universidade para Todos foi criado em 2004pela Lei nº 11.096/2005 pelo Ministério da Educação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na época, o ministro da Educação era Fernando Haddad, que enquanto esteve à frente do MEC, a pasta alcançou o número de mais de um milhão de bolsas de estudos concedidas em universidades privadas de todo o país.A primeira edição do programa, em 2005, ofereceu um total de 112.416 bolsas no total.

Próximos passos para confirmar a bolsa do Prouni

Caso o candidato esteja entre os selecionados, será necessário entregar a documentação na instituição de ensino superior na qual o estudante foi pré-aprovado. O prazo vai até 7 de março. O procedimento visa à comprovação das informações prestadas na inscrição e pode ser realizado presencialmente na instituição ou por meio eletrônico.