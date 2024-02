Prouni: com adiamento do resultado, calendário 2024 é alterado; veja novas datas

Com o adiamento dos resultados da segunda chamada do Prouni, previstos para essa sexta-feira, o calendário do programa em 2024 também foi alterado. Inicialmente previstos para terça-feira, 27 de fevereiro, os pré-selecionados serão disponibilizados na sexta-feira, 1 de março.

O Prouni oferta bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas.

Quando os resultados do Prouni serão divulgados?

Procurado pela EXAME, o ministério não explicou o motivo do atraso e disse que as equipes estão trabalhando para divulgar os resultados "o mais rápido possível". A pasta não cravou quando os selecionados serão divulgados.

Calendário do Prouni

Com o adiamento no resultado da segunda chamada, outras datas do programa também sofreram alterações:

Inscrição: 29/1 a 2/2

Resultado 1ª chamada: 6/2

Resultado 2ª: 1/3*

Comprovação de informações da 2ª chamada: 1/3 a 12/3

Inscrição da lista de espera: 18 e 19/3

Resultado da lista de espera: 22/3

*Resultado adiado

O que é Prouni?

O Prouni (Programa Universidade para Todos), que oferece bolsa de 50 a 100% em universidades privadas, segue com o mesmo formato neste ano, ou seja, dividido em duas etapas

Que horas sai o resultado da 2º chamada do Prouni 2024?

O resultado da segunda chamada deve divulgado nesta sexta-feira, 1, no site do Prouni. A lista deve estar disponível até o fim da tarde. Na primeira chamada, os resultados foram liberados para acesso às 16h.

Para acessar o resultado é necessário acessar sua conta do Gov.br no site do Prouni. Quando o resultado estiver disponível será possível verificar os selecionados na chamada regular.