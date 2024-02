Prouni: MEC adia divulgação dos resultados da 2ª chamada para esta quarta; veja como consultar

O Ministério da Educação adiou para esta quarta-feira (28) a divulgação dos nomes dos candidatos pré-selecionados para a segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao processo de 2024. Anteriormente, a liberação da lista estava prevista para terça (27). Procurada pela EXAME, o ministério não respondeu sobre o adiamento.

De acordo com o Ministério da Educação, agora, é necessário entregar a documentação na instituição de ensino superior na qual o estudante foi pré-aprovado. O prazo vai até 7 de março. O procedimento visa à comprovação das informações prestadas na inscrição e pode ser realizado presencialmente na instituição ou por meio eletrônico.

Ao todo, 716.759 pessoas se inscreveram no Prouni 2024 que ofereceu 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais e 97.451 parciais (50%), distribuídas em 15.482 cursos de 1.028 instituições participantes. O resultado da primeira chamada do Prouni 2024 foi divulgado em 6 de fevereiro.

De acordo com o MEC, esta é a maior oferta de bolsas desde a criação do programa, em 2005.

Perfil dos candidatos

Entre os inscritos, 484.044 são do sexo feminino e 232.715 são homens. De acordo com levantamento do MEC, foram pré-selecionados na primeira chamada do Programa, 213.577 candidatos. Eles concorreram a 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais e 97.451 parciais. Ao todo, o processo seletivo registrou 1.384.868 inscrições, tendo em vista que cada inscrito podia escolher até dois cursos.

O estado que recebeu o maior número de inscrições foi São Paulo, com 231.500. Ao todo, foram pré-selecionados 43.581 inscritos no estado. As instituições de educação superior paulistas ofereceram 105.445 bolsas. A lista é completada, respectivamente, por Minas Gerais (com 132.350 inscrições, para uma oferta de 40.084 bolsas e 20.360 pré-selecionados) e Bahia (com 114.632 inscrições, para uma oferta de 22.094 bolsas e 15.685 pré-selecionados).

