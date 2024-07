Chuvas voltam a atingir RS, e Inmet alerta para baixa umidade em 12 estados; veja previsão

A chuva que atingiu o Rio Grande do Sul deve continuar nesta quinta-feira, 4. De acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os maiores volumes devem ocorrer apenas no sábado. Além disso, a região Sul deve ser atingida por uma frente fria nos próximos dias. O instituto também emitiu um alerta de "Perigo Potencial" para baixa umidade em 12 estados brasileiros e no Distrito Federal.

Entenda

Segundo o alerta, a baixa umidade deve atingir áreas dos estados de SP, MG, BA, PI, MA, TO, PA, AM, RO, MT e em todo o GO, DF e MS. Nas regiões, a umidade relativa do ar deve ficar entre 30% e 20%, com isso, há baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Calor no Sudeste e Centro-Oeste

Para a região central do país, a expectativa é de que a baixa umidade — atuante nesta região desde um pouco antes do começo do inverno — siga elevando as temperaturas nos estados do Centro-Oeste e do Sudeste.

Segundo o Alerta Rio, na capital fluminense, não há previsão de chuva na cidade e o céu estará com poucas nuvens. Além disso, os ventos estarão fracos a moderados. As temperaturas devem ficar entre 18ºC e 31ºC. Já em São Paulo, as temperaturas apresentam ligeira elevação e devem ficar entre 15ºC e 27ºC. O céu também apresenta muitas nuvens com nevoeiro durante a manhã e a tarde. A pouca nebulosidade nestes locais proporciona o ganho radioativo — isto é, da intensidade dos raios solares e, portanto, do calor, — durante o dia e a perda durante a noite.

Em Cuiabá, no Mato Grosso, o dia deve amanhecer com poucas nuvens e uma névoa seca pode atingir o município pela tarde. A previsão é que as temperaturas variem entre 23ºC e 36ºC.

Região Sul

Na região Sul, as chuvas, que começaram na quarta-feira, devem permanecer ao longo da semana. Segundo a meteorologista do Inmet, os modelos indicam que serão mais localizadas do centro ao sul do estado gaúcho. Além disso, na próxima semana, a região deve ser atingida por uma frente fria.

"As chuvas vão acontecer de forma contínua e até sábado vai ter uma tendência de aumento, com isso, devem ficar bem significativas nos próximos dias. Então começou ontem, hoje e sexta chove, no sábado intensifica e atinge todo o estado. Isso se dá, no primeiro momento, para uma área de estabilidade", destacou Ramos.

Em Porto Alegre, o dia deve ser de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas durante a manhã e tarde. Já a noite, há possibilidade apenas de pancadas de chuvas isoladas. Nesta quinta-feira, as temperaturas devem ficar entre 13ºC e 18ºC. Já em Curitiba, no Paraná, não há previsão de chuva. Pela manhã, há previsão de muitas nuvens com nevoeiro e as temperaturas devem ficar entre 12ºC e 25ºC.

Em Florianópolis, o dia deverá permanecer com muitas nuvens, sem previsão de chuva. Na capital catarinense, de acordo com o Inmet, as temperaturas ficam entre 16º e 21ºC.