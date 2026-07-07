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Paraná Pesquisas: Moro tem 39,9% e Requião Filho, 21,1%, no 1º turno pelo governo do Paraná

Moro apresenta leve queda desde o último levantamento. Já Requião Filho registra um leve aumento na popularidade

Eleições 2026: Moro lidera com leve queda no último mês (Divulgação/Instagram)

Eleições 2026: Moro lidera com leve queda no último mês (Divulgação/Instagram)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 7 de julho de 2026 às 11h19.

O senador Sergio Moro (PL) lidera com grande vantagem na corrida eleitoral pelo governo do Paraná, segundo o levantamento Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 7.

Em um cenário estimulado de primeiro turno, o ex-juíz registra 39,9% das intenções de voto. Em seguida aparece o deputado estadual Requião Filho (PDT), com 21,2%. Não muito atrás, o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB) tem 14,5%.

O ex-deputado federal Sandro Alex (PSD) registra 10,4%. Luiz França (Missão) tem 1,7% das intenções de voto. Tony Garcia (DC) fecha a lista com 1,5%. Votos brancos e nulos somam 6,1% e 4,7% dos entrevistados não quiseram responder.

Segundo a série histórica da pesquisa, que considera resultados coletados em maio e junho, Moro se mantinha acima dos 42% (42,6% em maio e 42,3% em junho), com uma leve queda desde o último levantamento. Já Requião Filho tinha 19,7% em maio e 19,9% em junho, apresentando um leve aumento em sua popularidade.

Cenário alternativo e rejeição

Em um segundo cenário, sem a participação de Rafael Greca no pleito, Moro lidera com 45,1%, seguido por Requião Filho com 24,7%, Sandro Alex com 13,1%, Luiz França com 2,3% e Tony Garcia com 1,9%. Nesta simulação, brancos e nulos somam 7,7% e 5,2% não opinaram.

O levantamento também mediu o índice de rejeição dos pré-candidatos. Quem lidera esta lista é Requião Filhos, com 33,7%. Moro fica em segundo, com 25,3%. Na sequência, Greca aparece com 14,3%.

Tony Garcia tem 11% de rejeição. Sandro Alex tem 10,1% e França, 7,5%. Ao todo, 13,3% dos entrevistados não responderam e 8,2% afirmam que poderiam votar em todos.

O instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores entre os dias 3 e 6 de julho. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código PR-01166/2026.

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