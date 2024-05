O atual prefeito do Rio de Janeiro e pré-candidato à reeleição, Eduardo Paes (PSD), lidera todos os cenários de 1º e 2º turno na disputa pela prefeitura da cidade, aponta a pesquisa da empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, obtida com exclusividade pela EXAME.

No primeiro cenário, Paes está em primeiro com 44,1%. O deputado federal Alexandre Ramagem (PL) aparece com 9% na segunda posição, empatado tecnicamente com o também deputado Tarcísio Mota (PSOL), que tem 7,8%.

A deputada estadual Martha Rocha (PDT) tem 5%, seguida pelo deputado federal Otoni de Paula (MDB), com 3,4%, e Cyro Garcia (PSTU), com 2,4%. Rodrigo Amorim (UNIÃO), Pedro Duarte (PSD), Marcelo Queiroz (PP) e Dani Balbi (PCdoB) têm 1% ou menos. O percentual dos que estão indecisos é de 10,4% e dos que declararam voto branco ou nulo é de 14,7%.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, Paes lidera com 28,5%. Ramagem aparece com 4,4%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 2,4%, e Tarcísio Mota, com 1,9%. Os demais nomes citados não somam mais de 1% cada. O número de indecisos é de 43,4%.

Paes lidera em cenário com Flávio Bolsonaro

Em uma simulação de primeiro turno com o senador Flávio Bolsonaro (PL) e sem Ramagem, Martha Rocha, Cyro Garcia, Rodrigo Amorim e Marcel Queiroz, Paes fica com 42,2%, e o senador pelo estado do Rio aparece com 26%. Tarcísio Mota tem 7,2%, e se consolida na terceira posição. Otoni de Paula aparece com 3,5%, seguido de Dani Balbi, com 1,3%, e Pedro Duarte, com 0,8%. Os eleitores que disseram que votam branco ou nulo nesse cenário é de 13,4%, enquanto os indecisos somam 5,6%.

Na terceira simulação, com apenas cinco pré-candidatos, Paes tem 48,6%, Ramagem, 10,2%, Tarcísio, 9,8%, Balbi, 1,7%, e Duarte, com 1,4%. Os entrevistados que votam branco ou nulo chegam a 20,3%, já os indecisos são 8%.

Paes lidera com folga nas simulações de segundo turno

Em todas as simulações de segundo turno, o atual prefeito do Rio lidera com mais de 50% das intenções de voto. O possível concorrente mais competitivo é Flávio Bolsonaro, que aparece com 32% contra 53,8% de Paes.

A pesquisa Futura/100% cidades foi registrada no TSE como RJ-04736/2024 e ouviu 1.000 pessoas entre os dias 11 e 22 de abril, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.