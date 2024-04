Pacheco auxilia candidatos do PT a prefeito em Minas e busca apoio para se tornar governador em 2026

"Nosso projeto em Minas para 2026 é com a esquerda", disse o deputado Luiz Fernando Faria (PSD-MG), coordenador da bancada mineira no Congresso, ao comentar sobre a tentativa de união com os petistas.

Apesar de amargar um resultado ruim na eleição de 2020, sem eleger nenhum prefeito de capital, o PT saiu das urnas naquele pleito como o terceiro maior partido em Minas em termos de população governada, atrás apenas do PSD e do DEM, que depois se fundiu com o PSL e formou o União Brasil.

As negociações vão além do PSD e, em alguns casos, passam também pelo apoio de outros partidos. Por influência de Pacheco e Silveira, o União avalia apoiar as prefeitas de Contagem e Juiz de Fora. Já em Belo Horizonte, a sigla deve estar ao lado do prefeito Fuad Noman (PSD), que tentará um novo mandato com uma aliança que também deve englobar o PT.

Em Juiz de Fora, a ação de Pacheco atrapalhou os planos do ex-deputado Júlio Delgado (MDB), que era seu assessor. Delgado, que era do PV, buscava se filiar ao União Brasil para disputar a prefeitura da cidade, mas devido à proximidade da sigla com a prefeita, optou por entrar no MDB.

Em algumas cidades, como Uberlândia e Governador Valadares, o diálogo ainda passa por convencer integrantes locais do PSD a desistir da candidatura, mas o comando estadual do partido está empenhado em dar o apoio ao PT nesses casos. O vice-prefeito de Uberlândia, Paulo Sérgio, é do PSD, e tenta ser candidato, mas Silveira já disse em conversa com interlocutores que o apoio do partido será para a deputada petista Dandara.

Reuniões no Senado

As alianças são vistas como importantes também diante do contexto de disputa entre o deputado federal Rogério Correia (PT) e o prefeito Fuad Noman na eleição em Belo Horizonte.

Integrantes do PSD ainda tentam convencer Correia a desistir da candidatura, mas caso não haja acordo, o entendimento é que isso não prejudique a relação entre as duas legendas e que haja uma união em um eventual segundo turno contra um candidato bolsonarista.

As duas prefeitas petistas de Contagem e Juiz de Fora estiveram no Senado nos últimos dias e participaram de reuniões com Pacheco. O prefeito de Teófilo Otoni, Daniel Sucupira (PT), presidente da frente mineira de prefeitos, tenta eleger seu sucessor e também faz constantes visitas ao presidente do Senado.

"A articulação de nossa candidatura majoritária passa, sim, pelo diálogo com o presidente Rodrigo Pacheco", disse a prefeita Margarida Salomão.

Ela, no entanto, fala que um apoio a uma eventual candidatura de Pacheco a governador é "uma conversa para ser feita a seu tempo".